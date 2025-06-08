KRT TV'de direniş 5. gününde: Talepler karşılanana kadar mücadele sürecek

HABER MERKEZİ

Kültür Radyo Televizyon (KRT) çalışanları, ücretlerin ödenmemesi, kötü çalışma koşulları, iş yükü ve yemek ücreti nedeniyle iş bırakarak kurumun içinde başlattıkları direnişi sürdürüyor.

İş görmekten kaçınma hakkını kullanan emekçiler, dayanışma için bugün siyasi parti, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütlerinin temsilcileri ve meslektaşları ile KRT TV'nin ofisinde bayramlaşma programı düzenledi.

Programa TİP Genel Başkanı Erkan Baş, SOL Partili Alper Taş, Saadet Partisi milletvekili Mustafa Kaya, DEM Parti milletvekili Kezban Konukçu ve Gazeteci Zafer Arapkirli ve İstanbul Barosu üyesi avukatların yanı sıra çok sayıda siyasit parti ve meslek örgütü temsilcisi katıldı.

Programın ardından ortak basın açıklaması yapıldı. Çalışanlar adına açıklamayı Fatih Yapıcı okudu.

Açıklamada, KRT TV yönetiminin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaya tepki gösterildi.

Ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün bayram tabi bayram herkes için farklı anlamlar içerebilir ama biz bugün burada bayramların hatırlama, paylaşma ve dayanışma yönünü vurgulamak için buradayız ve tüm dostlarımızı bu yüzden buraya davet ettik. Peki Kültür Radyo Televizyon emekçileri olarak neden buradayız? Neden böyle geniş bir bayramlaşma organize ediyoruz? Niçin ailemizle, eşimizle dostumuzla bayramı geçirmiyoruz? Bunu sizlerle paylaşmamız gerek.

Daha önce de dile getirdiğimiz gibi, şuan yaşadığımız kriz temelde bir ödeme krizi olmakla beraber salt bir ödeme krizi değildir. KRT çalışanlarını bayramı 24 saat kanalda geçirmelerine, işten kaçınma haklarını kullanmalarına ve yayını durdurmalarına getiren süreç 2023 sonbaharında başladı. 2023 sonbaharı bu haber kanalı için kritik tarih. O tarihte kanalı şimdiki sahibi Fırat Bzfırat satın aldı ve KRT emekçileri için bu tarih zor günlerin başlangıcı oldu. Kanalın gelirlerini direkt etkileyen ve kamuoyu tarafından anlaşılamayan yayın çizgisi değişimi, kadro istikrasızlığı, keyfi işten çıkarmalar ve editöryal bağımsızlıktan uzak huzursuz çalışma ortamı...

Gazetecilik ve demokratik toplumlar için adeta bir nefes borusu işlevi gören editöryal bağımsızlık ne yazık ki 1 buçuk yılı aşkın süredir KRT çalışanları için çok uzak bir noktada. Editörayal bağımsızlığın ve tartışmanın olmadığı, düşük ücretlerin kanal politikası haline getirilip kalıcılaştırıldığı bu süreç önce maaşların ve yemek ücretlerinin düzensiz ödenmesi ve daha sonra hiç ödenmemesi halini almış ve kanal emekçileri için çekilmez hale gelmiştir.

İçinde bulunduğumuz enflasyonist ortamda 28 Mart’ta ceplerine para giren en son 3 ay önce yemek ücreti alan çalışanlar, bu süre zarfında talep etmelerine rağmen Fırat Bozfırat tarafından muhatap alınmamış ve buna rağmen hiçbir işlerini aksatmadan yerine getirmeye devam etmiştir. Daha önce defalarca maaş ödemesi için telaffuz edilen ve yerine getirilmeyen ödeme günü sözüne son olarak 4 Haziran Çarşamba günü eklenmiştir. O gün, bayramdan iki gün önce, alın terlerinin karşılığı olan ücretlerini bekleyen kanal emekçilerine ödeme yapılmayacağı ve ne zaman yapılacağının da belli olmadığı iletilmiş ve akıllara zarar bir teklif olan kademeli işten çıkarma teklif edilmişti. Bu teklif karşısında işten kaçınma haklarını kullanmaktan başka çaresi kalmayan emekçilerin, hukuki temelli eylemselliği gayri ahlaki tekliflerle ve türlü baskılarla akamete uğratılmaya çalışılmış ancak çalışanların onurlu duruşu sayesinde bu gayretler boşa düşmüştür.

Kırılamayan eylemsellik karşısında çalışanlarla muhatap olmak dışında seçeneği kalmayan Fırat Bozfırat, kanal temsilcilerinin kanal çalışanlarına toplu açıklama yapma teklifini reddetmiş ve sabaha karşı yöneticiler aracılığıyla tam 1 ay sonrasına 27 Haziran’a ödeme günü vermiştir. İyi niyet beyanı olarak istenen yazılı taahhüdü de imzalamayan Fırat Bozfırat vadettiği 10-15 bin TL’lik bayram ödemesini de yapmamıştır.

KRT YÖNETİMİNİN AÇIKLAMASINA TEPKİ

Bu gelişmeler ışığında oluşan yoğun kamuoyu, kanal yönetimine gösterilen tepki ve çalışanların mağduriyetinin geniş kitlelerce bilinmesi kanal yönetimini açıklama yapmaya zorlamıştır.

Açıklama bir itirafname niteliğinde olmakla beraber yanlış bilgiler içermektedir. Açıklamada iddia edildiği gibi bir şeffaflık ve samimiyet söz konusu değildir. Tarafımıza iletilmiş bir acil eylem planı yoktur. Açıklamada geçen bağımsız denetim kurumu nerededir; kimlerden oluşmaktadır en önemlisi var mıdır belirsizdir.

Çalışan temsilcilerinin olduğu ‘kriz masası’ külliyen yanlış bilgidir. Hiçbir çalışan temsilci olarak bir kriz masasında yer almamaktadır. Yapılan açıklama mecburen yapılmış ve pratik adımlarla doğruluğu tescillenmiş bir açıklama değildir. Ortada ekonomik olarak zorda kalmış bir patron, işletme ve onun canını okuyan çalışanlar yoktur Geldiğimiz noktaya bir günde gelmedik ve sorumlusu biz değiliz.

Tüm bu olanların ışığında bu krizin ivedi şekilde bitmesi için: 10 Haziran’da eski ve halihazırda çalışanların tüm hak edişlerinin ödenmesi ve kanalımızın yayın hayatına kaldığı yerden devam etmeye başladığında yerinde yeller esen editöryal bağımsızlığın sağlanması temel talebimizdir. Daha önce de dafaten söylediğimiz gibi gazetecilik-habercilik kamu yararı bilinci ile yapılması gereken, politik birikim ve entellektüel kapasite gerektiren özel bir iştir. KRT emekçilerinin direnişi sadece kendilerinin alın terlerinin karşılığını almak için değil tüm basın camiasına örnek olmak ve ülkenin daha iyi bir geleceğe, demokratik bilince sahip olamasını sağlamak için yapılmaktadır. Ve tüm bunlar sağlanana kadar kararlılıkla devam edecektir."

Açıklamanın ardından bazı katılımcılar da söz alarak dayanışma ve destek içerisinde olacaklarını vurguladı.