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KRT TV'de direniş 7. gününde sürüyor

28 Mart'tan bu yana gasbedilen hakları için iş görmekten kaçınma haklarını kullanan KRT TV emekçileri, direnişlerini 7. günde de sürdürüyor.

Güncel
  • 10.06.2025 12:02
  • Giriş: 10.06.2025 12:02
  • Güncelleme: 10.06.2025 12:11
Kaynak: Haber Merkezi
KRT TV'de direniş 7. gününde sürüyor
Fotoğraf: BirGün

Kültür Radyo Televizyon (KRT) çalışanları, ücretlerin ödenmemesi, kötü çalışma koşulları, iş yükü ve yemek ücreti nedeniyle iş bırakarak kurumun içinde başlattıkları direnişi devam ediyor.

İş görmekten kaçınma hakkını kullanan emekçiler, bayram boyunca KRT TV'nin ofisinde direnişlerini sürdürdü.

KRT çalışanları, eylemlerinin 7. gününde Maslak Eclipse Sanatkarlar Sokak'ta bulunan iş yerine sloganlar eşliğinde geldi.

Basın emekçilerinin 28 Mart’tan bu yana ücret ve 3 aylık yemek parası ödenmiyor.

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