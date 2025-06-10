KRT TV'de direniş 7. gününde sürüyor
28 Mart'tan bu yana gasbedilen hakları için iş görmekten kaçınma haklarını kullanan KRT TV emekçileri, direnişlerini 7. günde de sürdürüyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Kültür Radyo Televizyon (KRT) çalışanları, ücretlerin ödenmemesi, kötü çalışma koşulları, iş yükü ve yemek ücreti nedeniyle iş bırakarak kurumun içinde başlattıkları direnişi devam ediyor.
İş görmekten kaçınma hakkını kullanan emekçiler, bayram boyunca KRT TV'nin ofisinde direnişlerini sürdürdü.
KRT çalışanları, eylemlerinin 7. gününde Maslak Eclipse Sanatkarlar Sokak'ta bulunan iş yerine sloganlar eşliğinde geldi.
Basın emekçilerinin 28 Mart’tan bu yana ücret ve 3 aylık yemek parası ödenmiyor.
KRT'de çalışmaktan kaçınma hakkından yararlanan üyelerimiz direnişlerinin 7. gününde kanala sloganlarla giriş yaptı.— DİSK Basın-İş (@diskbasinis) June 10, 2025
✊KRT yönetimi taleplerimize kulak tıkadıkça direnişimiz de büyüyor. KRT kazanırsa hepimiz kazanırız! pic.twitter.com/lFwgLB0wsH