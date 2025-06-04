KRT TV'deki basın emekçileri 28 Mart'tan beri ücretlerini alamıyor: Meslek örgütlerinden tepki

Kültür Radyo Televizyon'unda (KRT) çalışan basın emekçilerinin, 28 Mart’tan bu yana ücret ve 3 aylık yemek ücreti alacakları ödenmedi.

Türkiye Basın Yayın Matbaa Çalışanları Sendikası (DİSK Basın-İş), KRT'deki basın emekçilerinin yaşadığı mağduriyete ilişkin yaptığı açıklamada, "Meslektaşlarımız çeşitli bahanelerle oyalanmaktadır. Kurumun firmaya olan borcu gerekçe gösterilerek yemek kartları da bloke edilmiş, çalışanlar temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz hale getirilmiştir. Aralarında üyelerimizin de bulunduğu KRT emekçileri, bayrama çok zor koşullarda girmektedir" dedi.

Açıklamada, bayram boyunca dönüşümlü olarak izin kullanacak olan KRT çalışanlarının 'büyük bir belirsizlik içinde bırakıldığı" söylenirken, "Gazeteciler, emekçiler, bu belirsiz ve onur kırıcı koşullara mahkûm değildir. KRT, çalışanlara olan tüm borçlarını derhal ödemelidir" denildi.

"KRT ÇALIŞANLARI YALNIZ DEĞİLDİR"

Açıklamanın devamında şöyle denildi:

"KRT yönetimine açıkça sesleniyoruz: Gazetecilerin emeğiyle ayakta duran bir kurum, çalışanlarının haklarını gasbederek varlığını sürdüremez.

Emekçilerin alın teriyle ayakta duran her kurum, ilk olarak çalışanlarına karşı sorumludur. Kriz veya taşeron borcu gibi gerekçeler, çalışanların maaş ve sosyal haklarının gasbedilmesine kılıf olamaz.

DİSK Basın-İş olarak, KRT çalışanlarının yanında olduğumuzu ve hak mücadelelerini sonuna kadar destekleyeceğimizi ilan ediyoruz.

Medya patronları kendilerini yasalar karşısında güvende hissedebilirler ama unutmasınlar: Emekçilerin dayanışması, haklı mücadelesi ve örgütlü gücü karşısında hiçbir baskı kalıcı olamaz! KRT çalışanları yalnız değildir! Dayanışma yaşatır!"

KRT EMEKÇİLERİNİN YANINDAYIZ! ALACAKLAR DERHAL ÖDENSİN!



KRT TV’de iki aydır çalışanların maaşları ödenmemekte, meslektaşlarımız çeşitli bahanelerle oyalanmaktadır. Kurumun firmaya olan borcu gerekçe gösterilerek yemek kartları da bloke edilmiş, çalışanlar temel ihtiyaçlarını… pic.twitter.com/aDEJAuyBkg — DİSK Basın-İş (@diskbasinis) June 4, 2025

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Ankara Şubesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Siyasi iktidarın baskısının yanı sıra Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik buhran da mesleğimizi tehdit ediyor. Meslektaşlarımızın büyük bölümü işsizken çalışan çok sayıda arkadaşımız da düşük ücretler ve güvencesizlikle boğuşuyor. KRT’de yaşananlar ise mesleğimizin geleceğine yönelik endişelerimizi daha da artırıyor" ifadeleri kullanıldı.

"EKONOMİK GÜÇLÜKLERLE BOĞUŞAN ARKADAŞLARIMIZIN HAKLARI BİR AN ÖNCE VERİLMELİ"

Açıklamanın devamında şunları kaydedildi:

"KRT’deki arkadaşlarımız maaşlarını alamıyor. Nisan, mayıs ve haziran ayı maaşlarını alamayan KRT çalışanları, yemek kartlarının da “Kuruluşun firmaya borcu nedeniyle” bloke edildiğini belirtiyor.

Bayram için dönüşümlü olarak tatile çıkarılan arkadaşlarımız, maaşlarının yatıp yatmayacağı yönündeki belirsizlik nedeniyle tatil duygusunu da yaşayamıyor. Arkadaşlarımız "bugün yarın ücretler yatacak" denilerek oyalanıyor.

KRT’de yaşananların yalnızca kurum çalışanlarının sorunu olmadığının altını çizmek gerekiyor. KRT çalışanı arkadaşlarımızın karşı karşıya bırakıldığı durum, “Halkın haber alma hakkını” da doğrudan etkiliyor.

Ekonomik güçlüklerle boğuşan, işlerini yapamaz duruma getirilen arkadaşlarımızın haklarının bir an önce verilmesini talep ediyoruz. Sürecin takipçisi olacağımızın altını çiziyoruz."