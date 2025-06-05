KRT TV emekçileri iş bıraktı: Kurum içerisinde nöbet başlatıldı!

HABER MERKEZİ

Kültür Radyo Televizyon (KRT) çalışanları, ücretlerin ödenmemesi, kötü çalışma koşulları, iş yükü ve yemek ücretlerinin ödenmemesi nedeniyle iş bırakarak kurumun içerisinde nöbet başlattı.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Basın, Yayın ve Matbaa Çalışanları Sendikası (Basın-İş), dün sosyal medya hesabından KRT TV emekçilerinin yaşadılarına ilişkin açıklama yaptı.

KRT TV çalışanlarının 28 Mart'tan bu yana ücretlerinin verilmediği ifade edilen açıklamada, kurumun firmaya olan borcunun gerekçe gösterilerek yemek kartlarının da bloke edildiği belirtildi.

CEO İLE GÖRÜŞME YAPILDI

Basın emekçileri, aylardır taleplerini işverene iletmesine rağmen herhangi bir yanıt alamadı. Yaşananların ardından dün akşam saatlerinde 150'den fazla KRT TV emekçisi İstanbul ve Ankara'da iş bırakma kararı aldı. İş bırakma kararının ardından DİSK Basın-İş yönetim kurulu üyeleri ve sendika avukatı kuruma gitti.

Kurumun İstanbul'daki ofisinde nöbet başlatan emekçiler, gece boyunca KRT TV CEO'su Cihat Zembat ile görüşme gerçekleştirdi.

PATRON 'GARANTİ' VERMEDİ

Gerçekleşen görüşmede, patron Fırat Bozfırat'ın çalışanların taleplerinin karşılanmasına ilişkin ifade ettiği tarih ve ödeme miktarını 'garanti' edemeyeceği aktarıldı.

Bunun üzerine basın emekçileri, iş bırakma kararını sürdürme ve bugün saat 13.00'te kurum önünde basın açıklaması yapma kararı aldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bizler Kültür Radyo Televizyon bünyesinde çalışan basın emekçileriyiz. Bu metni çalıştığımız televizyon kanalında yaşanan çalışan hukukunu, iş barışını ve basın meslek ilkelerini hiçe sayan ve biz emekçileri maddi-manevi büyük hak kayıplarına uğratan süreci kamuoyu ile paylaşmak adına hazırladık. 2023 yılı Ekim ayında el değiştiren ve şimdiki sahibi Fırat Bozfırat tarafınan satın alınan KRT TV o günden bu güne ne kadro istikrarı ne yayın politikası istikrarı ne de çalışanların huzurlu bir çalışma ortama yakalayamadığı bir kurum olarak varlığını sürdürmekte.

EMEKÇİLERİN HİÇBİR HAK EDİŞİ ÖDENMEDİ

En basit bir editöryal tartışmanın dahi yapılamadığı, düşük ücret politikası ve düzensiz çalışma koşullarının olağanlaştığı KRT TV , çalışanlarına karşı teminat altına alınan hiçbir sorumluluğunu tam ve zamanında yerine getirmemektedir. Kanal yönetimi hali hazırda 28 Mart’tan bu yana oluşan maaş ve 3 adet yemek parası alacaklarını basın emekçilerine ödememekte konuyla ilgili net bir açıklama ve ödeme takvimi sunmamaktadır. Hiçbir kusuru olmadan küçülme adı altında kanalla ilişkisi kesilen emekçilerin hiçbir hak edişi taraflarına ödenmemiş konuyla ilgili çalışanların uzlaşma talepleri de kanal yönetimi tarafından reddedilmiştir.

Kanalda maaş ödemelerinin gecikmesi adeta vaka-i adiye halini almış ve durumu sorgulayan çalışanlar işten atılmakla mütemadiyen tehdit edilmişlerdir. Gazetecilik entelektüel kapasite, politik birikim ve kamuyu yararı bilinci ile yapılması gereken özel bir iştir neredeyse her gün yoksulluk haberi yapan KRT emekçileri kendi haklarını savunmaktan aciz hale düşürülmüş ve güvencesiz bırakılmışlardır.

"MAAŞLARIMIZIN VE YEMEK ÜCRETLERİMİZİN DERHAL YATIRILMALI"

KRT emekçileri zam oranlarını hiçbir şekilde müzakere edememiş konuyla ilgili Fırat Bozfırat tarafından muhatap dahi alınmamış ve zam oranlarını maaşlarının hesaplarına yatmasıyla öğrenmişlerdir. Ne tatmin edici bir maaş paketine ne kariyer yapma imkanına ne de asgari insani muameleye sahip olmayan KRT emekçileri mesleklerini gazetecilik onurlarıyla sürdürebilmek, hak ettikleri maaşlarını ve yemek ücretlerini alabilmek işten çıkarılan arkadaşlarının hukukunu savunmak ve kamunun doğru, güvenilir haber alma hakkına sahip çıkmak için hukuki ve ahlaki sorumlulukları gereği mücadelelerini sonuna kadar sürdürme kararlılığındadır.

Bu çerçevede sorumlu yöneticiler tarafından maaşlarımızın ve yemek ücretlerimizin derhal yatırılmasını talep ediyoruz. Hakkımızı almak için sonuna kadar mücadele edeceğimizi ilan ediyoruz. Kamuoyuna duyurulur."