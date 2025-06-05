KRT TV emekçileri, işverene seslendi: 8 talep sıralandı!

HABER MERKEZİ

Kültür Radyo Televizyon (KRT) çalışanları, ücretlerin ödenmemesi, kötü çalışma koşulları, iş yükü ve yemek ücretlerinin ödenmemesi nedeniyle iş bırakarak kurumun önünde yaptığı açıklamada, taleplerini sıraladı.

Emekçiler, saat 13.00'te KRT'nin Maslak'ta bulunan ofisinden alkışlarla ve "İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız" sloganları ile çıktı. Bina önünde bir araya gelen emekçilerin yanı sıra eyleme DİSK Basın-İş ve İletişim Emekçileri Dayanışma Ağı da katıldı.

Eylem nedeniyle KRT TV'nin olduğu binanın önüne 3 çevik kuvvet aracı getirildi; çok sayıda polis ekibi güvenlik önlemi aldı.

Çalışanlar adına hazırlanan açıklamayı, KRT Program editörü Fatih Yapıcı okudu. Açıklamada, "Şuan yaşadığımız kriz temelde bir ödeme krizi olmakla beraber salt bir ödeme krizi değildir" denildi.

Kanalın, 2023 yılında el değiştirerek Fırat Bozfırat tarafından alındığı ifade edilen açıklamada, "Kanal bu el değiştirmeden bugüne kadar ne kadro istikrarı ne yayın politikası istikrarı ne de huzurlu bir çalışma ortamı yakalamayan bir kanal olarak varlığını sürdürmüştür" sözlerine yer verildi.

28 Mart'tan bu yana ücretleri ödenmeyen KRT TV emekçileri iş bıraktı: "İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız"https://t.co/9FXuOj6oxy pic.twitter.com/c5ugJJc10Y — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) June 5, 2025

Çalışanların yaşadığı sorunların aktarıldığı açıklamanın devamında şunlara yer verildi:

"Gazeteciliğin temel dinamiklerinden biri olan en basit editöryal tartışmaların dahi yapılmadığı, düşük ücret politikalarının bilinçli şekilde dayatıldığı ve çalışanların değersizleştirildiği KRT TV, çalışanlarına karşı teminat altına alınan hiçbir sorumluluğunu tam ve zamanında yerine getirmemektedir.

Kalan çalışanlarının hesaplarına en son 28 mart’ta maaş girişi olmuş tam 3 adet yemek parası alacakları birikmiş ve son olarak yemek kartları içindeki bakiyelerle birlikte bloke olmuştur.

TALEPLER, PATRONA İLETİLDİ

Tüm bu ödememe ve muhatap alınmama krizi içerisinde hiçbir kusuru olmadan küçülme adı altında kanalla ilişkisi kesilen emekçilerin hiçbir hak edişleri taraflarına ödenmemiş, konuyla ilgili çalışanların uzlaşma talepleri de kanal yönetimi tarafından reddedilmiştir.

Bu sürdürülemez durumun düzeltilebilmesi adına ilgili yöneticiler vasıtasıyla kanal patronu Fırat Bozfırat ile görüşme talep edilmiş ancak dün geceye kadar bu talepler karşılanmamıştır.

Gazetecilik, habercilik herhangi bir iş değildir Gazetecilik entelektüel kapasite, politik birikim ve kamu yararı bilinci ile yapılması gereken özel bir iştir. Neredeyse her gün yoksulluk haberi yapan KRT emekçileri kendi haklarını savunmaktan aciz hale düşürülmüş ve güvencesiz bırakılmışlardır.

KRT emekçileri, zam oranlarını hiçbir şekilde müzakere edememiş; konuyla ilgili Fırat Bozfırat tarafından muhatap dahi alınmamış ve zam oranlarını maaşlarının hesaplarına yatmasıyla öğrenmişlerdir.

"DEĞERSİZLEŞTİRME"

Bu bir gazeteci için büyük bir aşağılamadır. KRT çalışanları olarak geçen bir buçuk yılı özetlemek için bir kelime seçmemiz istense en uygun kelime 'değersizleştirme' olurdu şüphesiz.

Kanal daha önce defalarca telaffuz ettiği ve yerine getirmediği ödeme günü sözlerine son olarak 4 Haziran Çarşamba tarihini eklemiştir.

Ancak bu tarihte herhangi bir ödeme yapılmadığı ve yapılmayacağı ilan edilmiş ve çalışanlara hak kaybı yaşamamaları ve işsizlik maaşı alabilmeleri için kademeli işten çıkarma teklifi yapılmıştır.

Bu teklifin reddi ve işten kaçınma hakkın kullanılmasıyla birlikte kanal patronu Fırat Bozfırat, ilk defa çalışanlardan oluşan temsilcilerle muhatap olmuş ve sonrası yöneticiler aracılığıyla kanal emekçilerine 10-15 bin TL bayram harçlığı ve 27 Haziran tarihli maaş ödemesi teklif etmiştir.

KRT emekçileri olarak bu kabul edilemez ve güvenilmez tarihi reddetmiş ve bayram öncesi alın terimiz olan maaşlarımızın yatırılması talebimizi yinelemiş bulunmaktayız.

Şu saat itibariyle vaaddedilen 10 bin TL'lik bayram harçlığı da yatırılmamıştır.

Kanal yöneticileri tarafından dün bazı çalışanlara işten kaçınma hakkından feragat ve yayını sürdürme baskısı yapılmış ve KRT emekçilerinin hukuki direnişleri gayri ahlaki bir yöntemle kırılmak istenmiştir.

"MÜCADELE SONUNA KADAR SÜRDÜRÜLECEK"

Ne tatmin edici bir maaş paketine ne kariyer yapma imkanına ne de asgari insani muameleye sahip olmayan KRT emekçileri, mesleklerini gazetecilik onurlarıyla sürdürebilmek, hak ettikleri maaşlarını ve yemek ücretlerini alabilmek işten çıkarılan arkadaşlarının hukukunu savunmak ve kamunun doğru, güvenilir haber alma hakkına sahip çıkmak için hukuki ve ahlaki sorumlulukları gereği mücadelelerini sonuna kadar sürdürme kararlılığındadır.

Bu çerçevede aşağıda sıraladığımız taleplerin makul bir takvim içerisinde amasız fakatsız yerine getirilmesini bekliyor ve istiyoruz:

* 28 Mart’tan bu yana yapılmayan maaş ve yemek ücreti ödemelerinin ivedi şekilde yapılması

* Yemek kartı içerisinde bloke edilen yemek ücretlerinin ayrıca ödenmesi

* Yaşadığımız maaş gecikmesi sonucu başta bankalara olan borcumuzun faizi ile birlikte karşılanması

* İşten “tazminatınız ödenecek” denerek çıkarılan arkadaşlarımızın tazminatlarının mahkeme beklenmeden ödenmesi

* 2 ayı aşkın bir süredir ödenemeyen maaşlar sebebiyle çalışanların kendi imkanlarıyla karşıladığı yol ücretlerinin ödenmesi

* Kazanılmış tüm haklarımızın verilmesi

* Eksik yatırılan sigorta primlerinin tam yatırılması

* Süreç içerisinde ve sonrasında haksız işten çıkarmaların yapılmaması."