KRT TV patronu, gazetecileri şikâyet etti: BirGün yöneticileri de ifade verdi

Çalışanların maaş eylemi ve yönetime dair eleştirilerini içeren haberleri, "millî güvenlik" ve "kamu düzeni" gerekçesiyle mahkeme kararıyla erişime engellettiren KRT TV patronu Fırat Bozfırat, şimdi de gazetecilerden şikayetçi oldu.

Bozfırat, meslektaşlarının haberlerini yapan gazetecileri, "Özel hayatın gizliliğini ihlal, verileri hukuka aykırı biçimde verme ve ele geçirme, huzur ve sükunu bozma, halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından şikayet etti.

birgun.net Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Sefer Selçuk Özbek ile BirGün gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Gökay Başcan da bu kapsamda ifade verdi. Haklarını arayan meslektaşlarının taleplerini internet sitelerine ve sayfalarına taşıyan diğer gazeteciler de şikayet edildi. Bozfırat’ın şikayeti doğrultusunda T24’ün Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Candan Yıldız da ifade verdi.

Şikayete, aylarca maaşını alamadıkları için greve çıkan KRT TV işçilerinin, televizyon binası önünde, Beşiktaş Meydanı’nda ve Meclis’teki açıklamaları gerekçe gösterildi.