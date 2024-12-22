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KRT TV saldırganı 2 kişi tutuklandı

Üzerinde bomba olduğunu iddia ederek KRT TV binasına girmeye çalışan ve polis tarafından gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Medya
  • 22.12.2024 20:53
  • Giriş: 22.12.2024 20:53
  • Güncelleme: 22.12.2024 21:09
Kaynak: Haber Merkezi
KRT TV saldırganı 2 kişi tutuklandı

Üzerinde bomba olduğunu iddia ederek KRT TV binasına girmeye çalışan ve polis tarafından gözaltına alınan şahıs ve beraberindeki kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

KRT TV'nin aktardığına göre; dün akşam saatlerinde KRT TV kanal binasına el bombası taşıdığını iddia eden bir kişi zorla giriş yaptı. Güvenliği aşarak kartlı geçiş sistemine zarar veren şahıs, yönetim katına ulaştı. Şahıs polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Mahkemeden çıkan sonuç neticesinde 2 saldırgan tutuklandı.

KRT TVye saldırı: "Üzerimde el bombası var"
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