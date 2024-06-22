Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kuaför salonunu basıp, çalışanları darbettiler

Niğde'de erkek kuaför salonuna gelen aralarında kadınların da olduğu 6 kişi, çalışanları darbetti. Güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Ajans Haberleri
  • 22.06.2024 22:09
  • Giriş: 22.06.2024 22:09
  • Güncelleme: 22.06.2024 22:10
Kaynak: DHA
Kuaför salonunu basıp, çalışanları darbettiler

Kent merkezindeki bir kuaför salonuna gelen aralarında kadınların da olduğu 6 kişi, bilinmeyen nedenle çalışanları darbetti. Müşterilerin araya girmesiyle kavga sona erdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kuaför çalışanları, güvenlik kamerası görüntülerine de yansıyan olaya karışan 6 kişi hakkında şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

BirGün'e Abone Ol