Kuantum Günleri için geri sayım

2024 QTurkey Kuantum Günleri, Q&Co sponsorluğunda 23-24 Kasım 2024 tarihlerinde İstanbul Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek.

Etkinliğin ilk günü 23 Kasım Cumartesi 10:00'da başlayacak, QTurkey tanıtımının ardından Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Cem Say'ın konuşmasıyla devam edecek. Saat 13:00’te University of Cambridge'den Mete Atatüre konuşma yapacak.

İkinci gün ise yine 10:00’da başlayacak etkinliğin açılışında Sabancı Üniversitesinden Prof. Dr. Zafer Gedik konuşacak.

Etkinlik yüz yüze veya çevrimiçi olarak izlenebilecek.

Etkinliğe katılmak için linkten başvuru formu doldurmak gerekiyor: https://qturkey.org/kuantum-gunleri-24/

KUANTUM GÜNLERİ NEDİR?

QTurkey Kuantum Günleri, QTurkey’in ülke genelinde kuantum teknolojileri üzerine araştırma yapan akademisyenlerin ve alandaki şirketlerin kendilerini tanıtmalarını sağlayarak görünürlüklerini artırmayı amaçladığı, hem de QTurkey’in yıl içerisinde gerçekleştirdiği ve sonraki dönemlerde gerçekleştirmeyi planladığı faaliyetleri aktardığı etkinliktir.