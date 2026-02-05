Küba, ABD’nin ‘rejim değişikliği’ hayaline kapıyı kapattı

Küba Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Fernandez de Cossio, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun ‘rejim değişikliği’ sözlerine yanıt niteliğinde açıklamalarda bulundu.

CNN'e konuşan Cossio, son dönemde ABD Başkanı Donald Trump'ın Küba'ya yönelik yeni gümrük vergileri kararıyla artan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin "baskılarının" ülkesine zarar verdiğini söyleyen Cossio, iki ülke arasında diyalog oluşturulmasının bu baskıdan daha iyi bir alternatif olduğuna dikkati çekti.

Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele konusunda ABD'ye yardım edebileceklerini belirten Cossio, Küba'nın geçmişte bu konuda yardım sağladığını ve buna devam edebileceklerini söyledi.

Öte yandan Cossio, "Anayasal sistemimizi tartışmaya hazır değiliz. ABD'nin kendi anayasal sistemini ve ekonomik gerçekliğini tartışmaya da hazır olmadığını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Cossio'nun söz konusu ifadelerinin, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Küba'da bir rejim değişikliği görmek istediklerini söylemesi üzerine gelmesi dikkati çekti.

Rubio, ocak sonunda yaptığı açıklamada, ABD'nin Küba'da bir rejim değişikliği görmek istediğini söyleyerek "Ancak bu, değişikliği bizim yapacağımız anlamına gelmez." değerlendirmesinde bulunmuştu.

TRUMP, KÜBA İLE GÖRÜŞMELERİN BAŞLADIĞINI DUYURMUŞTU

Trump, 30 Ocak'ta, Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Beyaz Saray, söz konusu kararın, Küba'nın "zararlı eylem ve politikalarına" karşı ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını savunmuştu.

Ardından 1 Şubat'taki açıklamasında Küba'yla görüşmelere başladıklarını kaydeden Trump, "Bence onlar bize gelecek ve anlaşma yapmak isteyecekler. Böylece Küba yeniden özgür olacak." demişti.

Trump'ın Küba ile ilgili açıklaması, son haftalarda Venezuela ve Meksika'dan petrol tedarikini kesme girişimlerinin ardından gelmişti.

Küba Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Fernandez de Cossio ise ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının aksine Washington yönetimiyle henüz müzakere sürecinde olmadıklarını ancak diyaloğa açık olduklarını bildirmişti.