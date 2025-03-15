Küba'da elektrik kesintisi: Milyonlarca insan elektriksiz kaldı

Küba'da meydana gelen elektrik kesintisinin nedeniyle milyonlarca kişi elektriksiz kaldı.

Küba Enerji ve Madenler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Havana'nın eteklerindeki Diezmero Trafo Merkezi'nde yerel saatle 20.15 sıralarında elektrik kesintisi yaşandı.

Yaşanan olayın Batı Küba'da önemli elektrik enerjisi üretim kaybına ve Ulusal Elektrik Sistemi'nin arızalanmasına neden olduğunu belirten Bakanlık, konuya ilişkin çalışmaların başladığını duyurdu.

ÇOK SAYIDA BÖLGEDE KESİNTİ OLDU

Elektrik kesintisi yaşanan bölgeler arasında Guantanamo, Artemisa, Santiago de Cuba ve Santa Clara da olduğu kaydedildi.

Elektrik Birliği Kurumu, milyonlarca insanı etkileyen kesinti sonucu ulusal enerji sisteminin yüzde 42'sinin kapanacağını bildirdi.​​​​​​​