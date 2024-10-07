Küba'da patlamada ölen işçiler, Zonguldak'ta defnedildi

Küba'da çalıştıkları gemide meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçiler Halil Karadeniz ve Fuat Türkyılmaz'ın cenazeleri, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde toprağa verildi.

Küba'daki tersanede geçen hafta bir şirkete ait gemide yapılan çalışmalar sırasında meydana gelen patlama sonucu çıkan yangında ağır yaralanan ve kaldırıldıkları hastanede yaşamlarını yitiren Karadeniz (44) ve Türkyılmaz'ın (41) cenazeleri, Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi morguna getirildi.

Buradan ilçeye bağlı Danişmentli köyündeki evlerine götürülen işçiler, kılınan namaz sonrası köy mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, işçilerin ailelerinin yanı sıra Karadeniz Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, İlçe Jandarma Komutanı Emrah Dinar, siyasi partilerin ilçe başkanları, firma yetkilileri ve köy sakinleri katıldı.

Bu arada, 3 çocuk babası Karadeniz ile 4 çocuk babası Türkyılmaz'ın çocukluk arkadaşı oldukları, bir süredir Küba'da çalıştıkları öğrenildi.