Küba'da petrol krizi protestosu: ABD ablukasına tepki

Küba'nın başkenti Havana'da, ABD'nin Venezuela'dan petrol akışını engellemesiyle şiddetlenen kriz protesto edildi.

Küba Merkez Komünist Partisi'nin organize ettiği yürüyüş, başkent Havana'nın kuzeyindeki Malecon Bulvarı'nda başladı.

Bisiklet ve 3 tekerlekli elektrikli araçlarla konvoy oluşturan protestocular, ellerinde taşıdıkları Küba bayraklarıyla ABD'nin son aylarda ada ülkesine şiddetlendirdiği petrol ablukasına tepki gösterdi.

ABD'nin Havana Büyükelçiliği önünden geçen göstericiler, araçlarına astıkları devrim bayrakları ve müzikler eşliğinde tepkisini dile getirdi.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel'in de katıldığı "Anti-Emperyalist Gençlik Yürüyüşü"ne, Genç Komünist Birliği (UJC), Jose Marti Öncü Örgütü (OPJM) ve Küba ordusundan subaylar da destek verdi.

Havana'nın tarihi bölgesi Merkez Parkı'nda (Parque Central) yürüyüşünü tamamlayan protestocular, ülkedeki yakıt krizi ve yoğun elektrik kesintilerinden ABD'nin petrol ablukasını sorumlu tuttu.

Hastanelerden toplu taşımaya, fabrikalardan devlet dairelerine kadar neredeyse tüm sistemi felç eden elektrik kesintilerine dikkati çeken eylemciler, söz konusu durumu Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendirdi.

Merkez Park'ta toplanan liseli öğrenciler de, ellerinde taşıdıkları Küba bayraklarıyla protestoya katılan göstericilere destek verdi.

Burada çeşitli etkinlikler düzenleyen öğrenciler, oyunlar ve şarkılar eşliğinde Küba'nın ulusal kahramanı Jose Marti'yi andı.

AKARYAKIT İSTASYONLARI KAPALI

Küba'ya petrol akışının kesilmesi ve buna bağlı olarak akaryakıt istasyonlarının servis dışı kalması caddeleri derin bir sessizliğe gömdü.

Kronik elektrik kesintileri, kapanan işletmeler ve ciddi oranda azalan turist akışı nedeniyle bazı oteller hizmetlerine ara vermek zorunda kaldı.

Havana'nın ünlü sahil yolu Malecon, turistlerin uğrak noktası Obispo caddesi ve turizmin kalbi tarihi meydanlar, sessizliğe büründü.

Tarihinin en derin ekonomik belirsizliğiyle boğuşan Küba yönetimi, ekonomiyi ayakta tutabilmek için zorunlu olarak okuldaki dersleri askıya aldı ve çalışanlarının çoğunluğunu izne çıkarmak zorunda kaldı.

Geceleri çoğunlukla karanlıkta yaşayan Havana sakinleri, turizmin yeniden canlanması ve ülkeye uygulanan ekonomik kuşatmanın bir an önce kaldırılması için gelecek iyi haberleri bekliyor.