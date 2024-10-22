Küba'da tropikal fırtına: 6 kişi hayatını kaybetti

Küba'da şiddetli yağış ve rüzgarlarla etkisini gösteren tropikal fırtına "Oscar" 6 kişinin ölümüne yol açtı.

Küba Sivil Savunma Genelkurmay Başkanlığı Operasyonlar Dairesi Başkanı Argenis Perales Perez, yaptığı basın açıklamasında, fırtınanın Guantanamo kentine bağlı San Antonio del Sur kasabasında can kayıplarına neden olduğunu bildirdi.

Fırtına ve şiddetli yağışlar nedeniyle 6 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Perez, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Yerel basına göre fırtına, Küba topraklarını terk etmiş olmasına rağmen ülkenin altyapısı, evleri ve tarım arazileri büyük zarar gördü.

Oscar, hafta sonu öğleden sonra Saffir-Simpson ölçeğine göre 1. kategori seviyesinde Küba'ya giriş yaparak şiddetli rüzgar ve yağışlara neden olmuştu.

ENERJİ KRİZİ DERİNLEŞİYOR

Bu arada Küba'da 18 Ekim'de ana enerji santrallerinde meydana gelen arızalar nedeniyle halen milyonlarca kişi elektriksiz kalmış durumda.

Enerji Bakanı Vicente de la O Levy düzenlediği basın toplantısında, arızanın giderilmesi için aralıksız çalıştıklarını ve bugün sonuç almayı umduklarını belirtti.

Tropikal fırtına Oscar'ın da enerji santrallerine zarar verdiğini ifade eden Levy, "Oscar, santrallerdeki üretim bölgesini etkiledi ve bize ekstra rahatsızlık getirdi." dedi.

Küba'da enerji santrallerindeki arızalar nedeniyle sıklıkla elektrik kesintileri yaşanıyor.