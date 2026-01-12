Küba'dan Trump'a yanıt: Kimse bize ne yapacağımızı dikte edemez

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözlerine yanıt verdi.

Küba'nın "saldırgan" bir devlet olmadığının altını çizen Diaz-Canel, ülkenin 66 yıldır ABD'nin saldırılarına maruz kaldığını vurguladı.

Diaz-Canel, "Küba özgür, bağımsız ve egemen bir ülkedir. Kimse bize ne yapacağımızı dikte edemez" ifadelerine yer verdi.

Küba halkının kanının son damlasına kadar vatanını savunmaya hazır olduğuna işaret eden Diaz-Canel, kimsenin ülkeyi "tehdit de edemeyeceğini" belirtti.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

Trump, 11 Ocak'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Küba'nın, yıllardır Venezuela'dan gelen "büyük miktarda petrol ve parayla yaşadığını" öne sürmüştü.

Küba'nın, aldıklarının karşılığında Venezuela'ya "güvenlik hizmeti" sunduğunu ancak artık bunun durdurulduğunu savunan Trump, "O Kübalıların çoğu geçen haftaki ABD saldırısında öldü" ifadesini kullanmıştı.

Trump, şunları kaydetmişti: "Venezuela artık dünyanın açık ara en güçlü ordusu olan ABD'nin korumasına sahip. Onları koruyacağız. Artık Küba'ya hiç petrol ya da para gitmeyecek. Onlara (Küba'ya) çok geç olmadan anlaşma yapmalarını şiddetle öneriyorum."