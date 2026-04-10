Küba Devlet Başkanı Canel, ABD'nin tehditlerine rağmen istifa etmeyeceğini açıkladı

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, Amerikan NBC News televizyonunun "Meet the Press" programına katıldı.

Canel, sunucunun "Küba'yı kurtarmak anlamına geliyorsa istifa etmeye istekli olup olmadığı" şeklindeki soruya

"Bu soru sizden mi geliyor yoksa ABD hükümetinin Dışişleri Bakanlığından mı?" sorusuyla yanıt verdi.

Görevinden istifa etmeyeceğini belirten Canel, "Biz, özgür ve egemen bir devlete sahibiz" diyerek başkanlık görevini kişisel hırsları için değil, halkın verdiği yetkiyle kazandığını vurguladı.

Canel, "Eğer Küba halkı benim bu göreve uygun olmadığımı, başkanlık görevini yürütmemem gerektiğini düşünüyorsa onlara cevap vereceğim" ifadesini kullandı.

"ABD'NİN KÜBA'DAN BİR ŞEY TALEP ETMEYE HAKKI YOK"

Washington hükümetinin Havana yönetimine karşı "düşmanca bir politika" uyguladığını belirten Canel, "ABD hükümetinin Küba'dan herhangi bir şey talep etmeye hakkı yok" dedi.

Röportajın tamamının hafta sonu yayınlanması planlanıyor.

ABD'NİN KÜBA'YA PETROL AMBARGOSU

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören Başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Beyaz Saray, bu kararın, Küba'nın "zararlı eylem ve politikalarına" karşı ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını savunmuştu.

Trump, 1 Şubat'ta Küba yönetimiyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurmuş, Küba ise bunu yalanlamıştı.

Hükümet, dışarıdan petrol gelmeden ayakta kalabilmek için acil durum paketini devreye sokmuştu.