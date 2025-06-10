Küba, Güney Kore'de ilk kez büyükelçilik açtı

Küba, 2024'te diplomatik ilişkiler kurduğu Güney Kore'nin başkenti Seul'de ilk kez büyükelçilik açtı.

Yonhap'ın haberine göre, Küba'nın Seul Büyükelçiliği binasının açılışı törenle kutlandı.

Küba'nın Seul Büyükelçisi Claudio Monzon Baeza, törende yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki büyük işbirliği potansiyeline işaret ederek, Büyükelçiliğin açılmasının ortak çıkarları güçlendirmede önemli rol oynayacağını belirtti.

Küba'nın 1949'da Güney Kore'yi tanımasına rağmen ikili ilişkiler 1959 Küba devrimiyle gerginleşmişti.

İki ülkenin Birleşmiş Milletler (BM) daimi temsilcilerinin, 14 Şubat 2024'te nota değişimi yoluyla Güney Kore ile Küba arasında diplomatik ilişkiler kurduğu belirtilmişti.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, 31 Ocak'ta, Küba'nın başkenti Havana'ya ilk kez büyükelçi atandığını, bu göreve Lee Ho-yul'un getirildiğini açıklamıştı.

Küba'nın Seul Büyükelçisi olarak atanan Claudio Monzon Baeza da aynı ay, Seul'deki Hükümet Kompleksi binasında göreve başlamıştı.