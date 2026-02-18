Küba ile dayanışma kampanyası genişliyor

500’den fazla entelektüel, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı'na hitaben açık bir mektup imzaladı; ambargonun sona ermesini talep etti ve Küba ile dayanışma içinde olduklarını ilan etti.

Gazeteci Yunus Soner’in aktardığına göre, Küba’dan Türkiye’ye ilk ulaşan şeyin müzik olduğınu anlatan Nejat Yavaşoğulları, şunları söyledi:

"Küba benim için güzel şeyler ifade ediyor. İyimser düşünceler anlamına geliyor. Küba’yı çocukluğumda müziği aracılığıyla duydum. Çünkü orada ortaya çıkan müzik türleri Latin müziğinin en güzelleriydi. Bu durum beni, çocuk olmama rağmen, derinden etkiledi. Daha sonra Küba Devrimi, tüm zorluklara rağmen, adeta masalsı ve efsanevi bir devrime dönüştü ve tarihe geçti."

Metnin imzacılarından gazeteci Barış Terkoğlu, şunları söyledi:

"Ocak ayı sonunda Trump tarafından imzalanan kararname, yıllardır ambargo altında olan Küba’yı boğmayı amaçlıyor. Bizim için Küba, bir halkın kendi varlığına inanarak ve kendi kaynaklarına güvenerek, Amerika Birleşik Devletleri gibi emperyalist ve güçlü bir devlete karşı durup direnebileceğinin kanıtıdır."

Jose Marti Küba Dostluk Derneği öncülüğünde hazırlanan imza metninde entelektüeller, Trump’ın kararnamesinin ambargoyu açık bir soykırım politikasına dönüştürdüğünü ancak Küba’nın direndiğini ve bunu tüm insanlık adına yaptığını vurguladılar.

Küba’ya uygulanan ambargoya karşı çıkmanın, aynı zamanda bağımsızlığı savunmak ve özkaynakları korumak anlamına geldiği belirtildi ve "Küba hayatta kalırsa, bizim de hayatta kalacağımıza inanıyoruz" dendi.

500’DEN FAZLA KİŞİ İMZALADI

Ortak açıklamayı yazar ve gazetecilerden akademisyenlere ve oyunculara, avukatlardan sendikacılara kadar 500’den fazla kişi imzaladı.

Ortak açıklama metni şu şekilde:

"Küba’dan elinizi çekin!

Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığına, 60 yılı aşkın süredir Küba’ya karşı sürdürdüğünüz sistematik saldırganlığın yeni ve tehlikeli bir aşamaya ulaştığına tanık olmaktayız.

ABD Başkanı’nın ocak ayı sonunda imzaladığı ve Küba’ya petrol ihracını fiilen neredeyse imkânsız hale getiren kararname; ülkenin hastanelerini, okullarını ve üretim alanlarını doğrudan hedef almaktadır. Bu karar, Küba yurttaşlarının sağlık hizmetlerine erişimini kısıtlamakta, Kübalı çocukların eğitim hakkını gasp etmekte ve ülkenin kalkınma olanaklarını bilinçli biçimde tahrip etmektedir.

'BU DİRENİŞE DESTEK OLMAK BOYNUMUZUN BORCUDUR'

Küba halkına karşı on yıllardır sürdürdüğünüz abluka artık açık bir soykırım politikasına dönüşmüştür. Vatanını kanının son damlasına kadar savunmaya kararlı Küba halkı, karşınızda yalnızca kendi yaşam hakkını ve egemenliğini değil, insanlığın onurunu da savunmaktadır. Küba tüm insanlık adına ABD emperyalizmine direnmektedir. Bu direnişe destek olmak boynumuzun borcudur.

Biz, Küba’nın dostları olarak, insanlık dışı abluka politikalarının derhal son bulmasını talep ediyor; sosyalist Küba’yı savunmak için tüm gücümüzle elimizden geleni yapacağımızı ilan ediyoruz.

Küba yalnız değildir, asla yalnız kalmayacaktır."