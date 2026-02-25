Küba, karasularını ihlal eden ABD'ye kayıtlı tekneden açılan ateşe karşılık verdi: 4 kişi öldü

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Küba Büyükelçiliği sosyal medya hesabından Küba İçişleri Bakanlığı'na ait bilgilendirme notunu paylaştı. Notta Küba karasularını ihlal eden Florida eyaletine kayıtlı bir tekneden, kontrole gelen sınır birliklerine ateş açıldığını, açılan karşı ateşte ise ABD'ye kayıtlı teknedeki dört kişinin öldüğü ve altı kişinin de yaralandığını duyurdu.

Büyükelçilik tarafından paylaşılan notun tam hali şöyle:

İçişleri Bakanlığı'ndan Not: 25 Şubat 2026 sabah saatlerinde, Küba karasularını ihlal eden bir sürat teknesi tespit edilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri, Florida eyaletine kayıtlı, FL7726SH sicil numaralı tekne, Villa Clara eyaleti, Corralillo Belediyesi, Cayo Falcones'te bulunan El Pino kanalının 1 deniz mili kuzeydoğusuna kadar yaklaşmıştır. İçişleri Bakanlığı Sınır Muhafaza Birlikler'ine bağlı, beş mürettebatlık bir su üstü birimi kimlik tespiti için yaklaştığında, ihlal eden sürat teknesinin mürettebatı Küba personeline ateş açmış ve açılan ateş sonucunda Küba teknesinin komutanının yaralanmasıyla sonuçlanmıştır. Çatışmanın neticesinde, bu raporun hazırlandığı an itibarıyla, yabancı teknede bulunan saldırganlardan dördü ölmüş ve altısı yaralanmıştır. Yaralılar tahliye edilmiş ve tedavi altına alınmıştır. Mevcut zorluklar karşısında Küba, ulusal savunmanın, egemenliğin korunmasında ve bölgesel istikrarın sağlanmasında Küba devletinin temel direği olduğu ilkesine dayanarak, karasularını koruma kararlılığını yeniden teyit eder.

Olayların tam olarak aydınlatılması amacıyla yetkili makamlarca yürütülen soruşturmalar devam etmektedir.