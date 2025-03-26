Küba lideri Canel'den İsrail ve ABD'ye Gazze tepkisi

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, İsrail'in ABD'nin desteğiyle Gazze'de Filistin halkını yok etmeye çalıştığını belirtti.

Canel, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda göç edilmeye zorlanan Gazellilerin fotoğrafına yer vererek, İsrail ve ABD'yi kınadı.

Con total impunidad, asegurada por Estados Unidos, Israel continúa el exterminio del pueblo palestino en #Gaza.



Bombardean hospitales, campamentos de refugiados e instalaciones de la ONU, en flagrante violación del Derecho Internacional Humanitario.#CubaConPalestina pic.twitter.com/5BcJFc8l98 — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) March 25, 2025

Küba lideri Canel, "İsrail, ABD'nin sağladığı tam bir cezasızlıkla Gazze'de Filistin halkını yok etmeye devam ediyor. Uluslararası insancıl hukuku alenen ihlal ederek hastaneleri, mülteci kamplarını ve Birleşmiş Milletler (BM) tesislerini bombalıyor." ifadelerini kullandı.

ABD'yi 19 Mart'taki paylaşımında da eleştiren Canel, "ABD hükümetinin tam desteğiyle İsrail, Gazze'ye yönelik bombalamalarına yeniden başladı. Filistin halkını yok etmeyi her ne pahasına olursa olsun ve giderek artan bir vahşetle hedefliyorlar. Bu soykırım cezasız kalamaz." değerlendirmesinde bulunmuştu.