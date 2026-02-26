Küba lideri Diaz-Canel: "Küba her türlü terörist ve paralı asker saldırısına karşı kendisini savunacaktır"

Küba lideri Miguel Diaz-Canel, güvenlik timlerinin, kara sularında "dur" ihtarına uymayan ve polis teknesine ateş açan ABD çıkışlı bir sürat teknesindeki 4 kişiye yönelik operasyona ilişkin ülkesinin egemenliğinin kararlılıkla savunulacağını belirtti.

Devlet Başkanı Diaz-Canel, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Küba güvenlik timlerinin dün gerçekleştirdiği operasyona değindi.

"KÜBA SALDIRMAZ VE TEHDİT ETMEZ"

Her türlü terörist saldırı karşısında Küba'nın egemenliğini kararlı şekilde savunacaklarını vurgulayan Diaz-Canel, "Küba saldırmaz ve tehdit etmez. Bunu defalarca dile getirdik ve bugün bir kez daha teyit ediyoruz. Küba, ulusal egemenliğini ve istikrarını hedef alan her türlü terörist ve paralı asker saldırısına karşı kararlılık ve sarsılmaz duruşuyla kendisini savunacaktır" ifadesini kullandı.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez de X'ten yaptığı açıklamada, "Küba, 1959'dan bu yana ABD kaynaklı çok sayıda terörist sızma ve saldırganlıkla yüzleşmek zorunda kaldı, bu süreçte büyük can kayıpları, yaralanmalar ve hasarlar meydana geldi" ifadesine yer verdi.

Küba güvenlik timleri, dün "dur" ihtarına uymayarak Küba kara sularına sızmaya çalışan ABD çıkışlı bir sürat teknesinden açılan ateşe karşılık vermişti. Çatışma sonucunda sürat teknesindeki 4 kişi ölmüştü.

Küba hükümeti, yaptığı açıklamada, teknedeki 10 kişiden çoğunun "suç ve şiddet geçmişi" bulunduğunu belirterek bunların, ABD'de yaşayan "silahlı" Kübalılar olduğunu ve adaya sızarak terör eylemleri yapmak istediklerini belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Karayip ülkesi Saint Kitts ve Nevis'i ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, olaydan haberdar edildikten hemen sonra araştırmaya başladıklarını, İç Güvenlik Bakanlığı, Sahil Güvenlik ve diğer kurumların olaya müdahil olduğunu ifade etmişti.