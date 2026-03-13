Küba lideri Miguel Díaz-Canel: Ambargolarla ilgili ABD ile görüşme halindeyiz

Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, ülkesine uygulanan ambargolarla ilgili ABD'li yetkililerle görüştüklerini açıkladı.

Konuya ilişkin bugün bir açıklama yapan Miguel Díaz-Canel, “Bu görüşmelerin amacı, iki ülke arasındaki ikili anlaşmazlıklara diyalog yoluyla çözüm bulmak” dedi.

Díaz-Canel, Küba müzakerecilerinin “eşitlik ve her iki devletin siyasi sistemlerine saygı temelinde, ayrıca Küba hükümetinin egemenliğine ve kendi kaderini tayin hakkına saygı temelinde” müzakerelere katıldıklarını söyledi.

Díaz-Canel, son üç ayda adaya hiçbir petrol sevkiyatının ulaşmadığını belirtti ve bunun sorumlusu olarak ABD’nin enerji ablukasını gösterdi.

Díaz-Canel, petrol ihtiyacının yüzde 40'ını üreten Küba’nın kendi elektrikini ürettiğini ancak bunun talebi karşılamaya yetmediğini belirtti.

Küba lideri, elektrik kesintilerinin iletişim, eğitim ve ulaşımı etkilediğini ve bunun sonucunda hükümetin on binlerce kişinin ameliyatını ertelemek zorunda kaldığını söyledi.

Küba'nın batı bölgesinde geçen hafta milyonlarca kişi elektriksiz kalmıştı.