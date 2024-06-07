Küba, Rusya'dan 3 gemi ile 1 denizaltının ülkeyi ziyaret edeceğini duyurdu

Küba hükümeti, 12-17 Haziran'da, Rusya'dan 3 gemi ile 1 denizaltının ülkeyi ziyaret edeceğini bildirdi. açıklamada, "Gemilerin hiçbiri nükleer silah taşıyıcısı değil, dolayısıyla ülkemizde durmaları bölge için tehdit oluşturmuyor" denildi.

Dünya 07.06.2024 00:53 Giriş: 07.06.2024 00:53

Güncelleme: 07.06.2024 00:56 Kaynak: AA

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FOTOĞRAF: depophotos