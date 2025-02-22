Kubad Talabani: "Öcalan çok önemli bir adım atmak üzere"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani, DEM Parti İmralı heyetinin ziyaretiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Süreçten ümitli olduğunu belirten Talabani, İmralı heyetinin ziyareti için "Çok önemli bir ziyaretti ve temel amaçları Kürdistan Bölgesi'ndeki siyasi tarafların görüşlerini almaktı" dedi.

İmralı heyeti, 16-17-18 Şubat tarihlerinde Mesud Barzani, Neçirvan Barzani ve Mesrur Barzani ile Kürdistan Yurtsevler Birliği (KYB) Başkanı Bafıl Talabani ile görüşmüştü.

Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani de KYB lideri ile yapılan görüşmede hazır bulunmuştu.

"ÖCALAN ÇOK ÖNEMLİ BİR ADIM ATMAK ÜZERE"

Rudaw'ın aktardığına göre Kubad Talabani, "Sayın Öcalan çok önemli bir adım atmak üzere ve bu bir mesaj açıklaması olacak. Kürdistan'a gelen DEM Parti heyetinin tüm tarafların bu mesaj hakkındaki görüşlerini almak istediğini düşünüyorum" dedi.

Başbakan Yardımcısı Talabani, "Şüphesiz savaşı bitirmek her zaman cesur ve zor bir karardır. Bu nedenle Türkiye'deki Kürt meselesi olarak adlandırılan bu dava, tüm Kürtleri ilgilendiren bir meseledir" ifadelerini kullandı.

Kubad Talabani, "Memnuniyetle gördük ki sorunların çözümü için ciddi bir irade var. Diplomasi yoluyla ve sivil bir şekilde çözüm aranıyor ki bence doğru yol budur" değerlendirmesinde bulundu.