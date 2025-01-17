Küba’da mahkûmlardan 18’i serbest bırakıldı

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ABD'nin “teröre destek veren ülkeler” listesinden çıkarılmasına karar verdiği Küba'da siyasi tutuklular serbest bırakılmaya başlandı. Ülkede faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinden “Küba İnsan Hakları Gözlemevi” 18 kişinin serbest bırakıldığını teyit etti.

ABD’de görev süresi sona ermek üzere olan Başkan Joe Biden'ın salı günü yaptığı açıklamadan saatler sonra Küba Dışişleri Bakanlığı, 553 hükümlünün “kademeli olarak” serbest bırakılacağını açıklamıştı. Söz konusu mahkûmların birçoğu 2021 yılında Küba'daki hükümet karşıtı gösteriler sırasında tutuklanmıştı.