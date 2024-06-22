Küba’dan Güney Afrika’nın İsrail aleyhinde açtığı soykırım davasına müdahil olma kararı

Küba hükümeti, Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail’e karşı soykırım suçlamasıyla açtığı davaya müdahil olma kararı aldı.



Küba Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Küba hükümetinin Filistin halkına karşı işlenen soykırıma son verilmesine yönelik meşru uluslararası çabalara destek vermek amacıyla Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından İsrail Devleti’ne karşı Uluslararası Adalet Divanı’nda açılan davaya müdahil olma kararı aldığı duyuruldu. Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılmasına İlişkin Sözleşme’ye bağlı olarak Küba’nın "üçüncü devlet" olarak sözleşmenin yorumuna ilişkin beyanda bulunma hakkını kullanacağı belirtildi. Açıklamada, "İsrail, ABD hükümetinin suç ortaklığıyla işgalci güç olarak 4. Cenevre Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini görmezden geliyor. Soykırım, apartheid (ırksal ayrımcılık), zorla yerinden edilme ve toplu cezalandırmaların günümüz dünyasında yeri olamaz" ifadeleri kullanıldı.



Davaya müdahil olma kararı olan üçüncü ülkeler

Öte yandan Güney Afrika, 1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılmasına İlişkin Sözleşme’yi ihlal ettiği gerekçesiyle 29 Aralık’ta İsrail’e karşı Hollanda’nın Lahey kentindeki Uluslararası Adalet Divanında dava açmıştı. İrlanda, Şili, İspanya, Kolombiya, Meksika ve Türkiye de İsrail’e karşı açılan davaya müdahil olacağını duyurmuştu.