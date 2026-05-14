Küba’dan Trump’a sert tepki: “Saldırı kan gölüne yol açar”

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ABD'nin Küba'ya saldırması için hiçbir gerekçe bulunmadığını ifade ederek, Küba’ya yönelik olası bir askeri saldırının insani bir felakete yol açacağını belirtti.

Rodriguez,sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, ada ülkesinin saldırıya uğraması halinde yaşanabileceklere dikkati çekti.

Rodriguez, "ABD’nin Küba’ya yönelik olası bir askeri saldırısı, gerçek bir insani felakete ve kan gölüne yol açacaktır. Bu, sadece çocuklarını ve yakınlarını savaşlara göndermeyen siyasetçilerin kumar oynadığı bir durumdur, bu uğurda hem Küba hem de ABD vatandaşları hayatlarını kaybedecektir." ifadelerini kullandı.

ABD’nin Küba’ya saldırması için hiçbir gerekçesi olmadığını vurgulayan Rodriguez, "ABD gibi bir süper gücün, sadece küçük bir azınlığın siyasi sistemini veya hükümetini değiştirme hırsı uğruna, kendisine hiçbir tehdit oluşturmayan küçük bir adaya askeri saldırıda bulunması için en ufak bir neden, hatta en küçük bir bahanesi dahi bulunmamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada, "Küba, bizden yardım istiyor ve biz de (onlarla) konuşacağız." demişti.

Görev süresi dolmadan önce "özgür Havana'yı" ziyaret etmek istediğini belirten Trump, birçok kez "İran'dan sonra Küba konusuyla ilgileneceklerini" söylemişti.