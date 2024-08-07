Kübalı efsanevi güreşçiden Fidel Castro'ya teşekkür

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda güreş grekoromen stil 130 kiloda altın madalyayı kazanan ve olimpiyatlarda bu başarıyı 5 kez üst üste kazanma başarısını gösteren Kübalı sporcu Mijain Lopez Nunez, 2020'deki zafer konuşmasında Küba Devrimi’nin önderi Fidel Castro'ya teşekkür etmişti.

Üst üste 5. kez olimpiyat şampiyonu olan Mijain Lopez Nunez meslekten emekli oldu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda güreş grekoromen stil 130 kiloda altın madalyayı Kübalı Mijain Lopez Nunez, Tokyo 2020'deki zafer konuşmasında Küba Devrimi’nin önderi Fidel Castro'ya teşekkür etmişti.

Üst üste beşinci Olimpiyat Oyunları'nda da altın madalya kazanarak rekorunu geliştiren efsanevi güreşçi, 2020'de yaptığı müsabaka sonunda yaptığı açıklamada başarısının 'bireysel yetenek' sayesinde değil, herkesin spor yapabilmesini sağlayan sosyalist devrime borçlu olduğunu belirterek "Bu sonuç için Başkomutanımıza (Fidel Castro) ve Küba Devrimine teşekkür etmeliyim" demişti.

🌟🗣️ «Tengo que agradecer este resultado a nuestro Comandante en Jefe (Fidel Castro) y a la Revolución Cubana» 🇨🇺



En Tokio, Mijaín López, habló clarito. Su éxito, no es solo del "talento individual", sino resultado de un proyecto socialista que garantiza el deporte para todos. pic.twitter.com/knbtJWVfgw — El Necio (@ElNecio_Cuba) August 6, 2024

İki hafta sonra 42 yaşına girecek Kübalı sporcu; Pekin 2008, Londra 2012, Rio 2016 ve Tokyo 2020'den sonra Paris 2024'te de altın madalya kazandı. Lopez Nunez, üst üste 5 olimpiyatta altın madalya alan ilk güreşçi olarak adını tarihe yazdırdı.