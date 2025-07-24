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Kübalı pasör Julio Alberto Gomez Galvez Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Medicana Kübalı pasör Julio Alberto Gomez Galvez'i renklerine bağladı. Kulüp, sosyal medyada transferi animasyon videosuyla duyurdu.

Spor
  • 24.07.2025 15:54
  • Giriş: 24.07.2025 15:54
  • Güncelleme: 24.07.2025 16:00
Kaynak: AA-Haber Merkezi
Kübalı pasör Julio Alberto Gomez Galvez Fenerbahçe'de
Foto: Fenerbahçe Medicana X Hesabı

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Kübalı pasör Julio Alberto Gomez Galvez'i renklerine bağladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Julio Gomez'e 'Ailemize hoş geldin' diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Capitalinos de La Habana ile 2015-2016 sezonunda profesyonel kariyerine başlayan Julio, daha sonra sırasıyla MAFC-BME, VC Limax, SK Zadruga Aich/Dob ve Calcit Volley formalarını giydi.

FENERBAHÇE'DEN VİDEOLU PAYLAŞIM

Fenerbahçe Beko, yaptığı bir animasyonla Julio Alberto Gomez Galvez'i duyurdu.

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