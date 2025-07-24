Kübalı pasör Julio Alberto Gomez Galvez Fenerbahçe'de
Fenerbahçe Medicana Kübalı pasör Julio Alberto Gomez Galvez'i renklerine bağladı. Kulüp, sosyal medyada transferi animasyon videosuyla duyurdu.
Kaynak: AA-Haber Merkezi
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Kübalı pasör Julio Alberto Gomez Galvez'i renklerine bağladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Julio Gomez'e 'Ailemize hoş geldin' diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Capitalinos de La Habana ile 2015-2016 sezonunda profesyonel kariyerine başlayan Julio, daha sonra sırasıyla MAFC-BME, VC Limax, SK Zadruga Aich/Dob ve Calcit Volley formalarını giydi.
FENERBAHÇE'DEN VİDEOLU PAYLAŞIM
Fenerbahçe Beko, yaptığı bir animasyonla Julio Alberto Gomez Galvez'i duyurdu.
𝐖𝐞𝐥𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐰𝐨𝐫𝐥𝐝’𝐬 𝐛𝐢𝐠𝐠𝐞𝐬𝐭 𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐬 𝐜𝐥𝐮𝐛 Julio Alberto Gómez Gálvez! pic.twitter.com/oQwigRpq5w— Fenerbahçe Medicana (@FBvoleybol) July 24, 2025