Kubilay Aka askere gidiyor
Oyuncu Kubilay Aka, rol aldığı İnci Taneleri'nin final yapacak olmasıyla birlikte askere gitmeye hazırlanıyor. 2 Nisan'da bedelli olarak askere gidecek olan Aka'nın görev yeri de belli oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
İnci Taneleri dizisinde "Cihan" karakterini canlandıran Kubilay Aka askere gitmeye hazırlanıyor.
Gel Konuşalım programına katılan Mehmet Üstündağ, Kubilay Aka'nın askere gideceğini söyledi.
Aka, 2 Nisan'da bedelli olarak 28 gün askere gidecek.
30 yaşındaki oyuncu askerliğini Bilecek'te yapacak.