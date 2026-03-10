Giriş / Abone Ol
Kubilay Aka askere gidiyor

Oyuncu Kubilay Aka, rol aldığı İnci Taneleri'nin final yapacak olmasıyla birlikte askere gitmeye hazırlanıyor. 2 Nisan'da bedelli olarak askere gidecek olan Aka'nın görev yeri de belli oldu.

Kültür Sanat
  10.03.2026 16:52
  • Giriş: 10.03.2026 16:52
  • Güncelleme: 10.03.2026 16:55
Kaynak: Haber Merkezi
İnci Taneleri dizisinde "Cihan" karakterini canlandıran Kubilay Aka askere gitmeye hazırlanıyor.

Gel Konuşalım programına katılan Mehmet Üstündağ, Kubilay Aka'nın askere gideceğini söyledi.

Aka, 2 Nisan'da bedelli olarak 28 gün askere gidecek.

30 yaşındaki oyuncu askerliğini Bilecek'te yapacak.

