Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti: Aleyna Kalaycıoğlu hakkında müebbet hapis istemi

21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede, şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu hakkında "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan müebbet hapis cezası talep edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianamede Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan ve Alaattin Kadayıfçıoğlu dahil 9 şüpheli hakkında iddianame düzenledi.

Aleyna Kalaycıoğlu'nun "Kasten öldürmeye azmettirme" suçundan müebbet hapis cezası, Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun "Kasten öldürme" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından müebbet ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi talep edildi.

Türkücü İzzet Yıldızhan'ın ise "Suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapsi talep edildi.

