Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti: İzzet Yıldızhan, Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu dahil 7 kişi tutuklandı

İstanbul Ümraniye'de, park halindeki araçta silahlı saldırıya uğrayan 21 yaşındaki amatör futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüne ilişkin gözaltına alınan 10 kişi adliyeye sevk edildi. Bilal Kadayıfçıoğlu savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı. Zuhal Kalaycıoğlu ile 1 kişi hakkında ise hakkında adli kontrol kararı verildi.

Tatlısu Mahallesi Sıddık Sokak'ta, 19 Mart'ta park halindeki araçtayken silahlı saldırıya uğrayan Kundakçı'nın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesine ilişkin gözaltına alınan 10 kişinin İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan, Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında tutuklama talep edildi.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan, Alaattin Kadayıfçıoğlu, M.R., H.C.A., M.K., E.T. tutuklama talebiyle sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BİLAL KADAYIFÇIOĞLU SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan şüpheli Bilal Kadayıfçıoğlu ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Öte yandan sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Zuhal Kalaycıoğlu ile A.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Tatlısu Mahallesi Sıddık Sokak'ta, 19 Mart'ta park halindeki araçta arkadaşıyla oturan Kundakçı, olay yerine iki araçla gelen şüphelilerden birinin silahla ateş etmesi sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen Aleyna Kalaycıoğlu, silahla ateş ettiği belirlenen Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun de arasında bulunduğu 8 kişi gözaltına alınmıştı.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada, saldırıyı yapan Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun babası Bilal Kadayıfçıoğlu ile şarkıcı İzzet Yıldızhan da gözaltına alınmıştı.