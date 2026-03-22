Kubilay Kundakçı cinayeti: Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi de gözaltında
İstanbul'da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma genişletildi. Dün düzenlenen operasyonla, şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nun erkek arkadaşı Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nun da olduğu ortaya çıktı.
Ümraniye'de, park halindeki aracın içinde silahlı saldırıya uğrayan 21 yaşındaki amatör futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüne ilişkin 8 şüpheli yakalandı.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğünce, Tatlısu Mahallesi'nde meydana gelen "kasten öldürme" olayı ile ilgili çalışma yapıldı.
Polis ekipleri, Kundakçı ve beraberindeki 2 kişinin park halindeki otomobilde oturdukları sırada şüphelilerin iki araçla olay yerine geldiklerini, araçlardan inen kişilerden birinin Kundakçı'nın içinde olduğu otomobile ateş ettiğini belirledi.
Geldikleri araçlarla olay yerinden uzaklaştıkları tespit edilen şüphelilerin kimliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yapılan saha ve teknik çalışma sonucu tespit edildi.
Polisin düzenlediği operasyonda, silahla ateş ettiği belirlenen 28 yaşındaki Alaattin Kadayıfçıoğlu, Aleyna Kalaycıoğlu ve Zuhal Kalaycıoğlu ile M.R. (52), H.C.A. (25), M.K. (59), E.T. (63), A.Ö. (46) gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.