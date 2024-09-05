Kübra Korkut, para masa tenisinde gümüş madalyanın sahibi oldu

Milli sporcu Kübra Korkut, South Paris Arena 4'te gerçekleşen para masa tenisi finalinde Kelly van Zon ile karşılaştı. Rakibine 3-2 mağlup olan Kübra Korkut, gümüş madalyanın sahibi oldu.

BAKAN BAK: TEBRİK EDİYORUM

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, para masa tenisinde gümüş madalya kazanan Kübra Korkut'u yayınladığı mesaj ile tebrik etti. Bakan Bak tebrik mesajında, "Para masa tenisinde Paralimpik İkincisi olarak bizleri gururlandıran milli sporcumuzu tebrik ediyorum" sözlerini kullandı.