Kübra'nın ikinci sezonunun yayın tarihi belli oldu

Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı Netflix'in yerli dizisi Kübra'nın ikinci sezonu 6 Haziran'da yayınlanacak.

Çağatay Ulusoy'un başrolünde oynadığı 'Kübra' dizisinin ikinci sezonu 6 Haziran'da yayınlanacak.

Yayın tarihi Netflix'in sosyal medya hesabından açıklanırken kısa bir fragman da paylaşıldı.

Hâlâ aynı yolda mısın Semavi? Kübra 2. sezon 6 Haziran’da sadece Netflix’te. pic.twitter.com/gMIEt61Y9T — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) May 13, 2024

Yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan ve Durul Taylan'ın oturduğu Kübra dizisinin oyuncu kadrosunda Aslıhan Malbora, Ahsen Eroğlu, Nazan Kesal, Cihan Talay, Aytek Şayan, Meric Rakalar, Deniz Işın, Onur Ünsal, Mehmet Çağrı Çıtanak ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimler yer alıyor.

Netflix, OGM Pictures imzalı dizinin yeni sezonuun konusuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Kübra hakkındaki gerçeğin ortaya çıkmasını inancı adına başka bir sınav olarak gören Gökhan'ın asıl mücadelesi şimdi başlamaktadır. Kendisini 'Semavi' yapan sarsılmaz inancının ona verdiği güçle aldığı her kararın artık bir bedeli vardır; yeni çıkmazların içinde, sadece düşman bildikleriyle değil, sevdikleriyle hatta kendisiyle de savaşması gerekecektir. Peki Gökhan, Semavi olarak yürümeyi seçtiği yolda, inancının gücüne sahip çıkıp doğru yolu bulmayı amaçlarken, Kübra ona karanlığı aydınlatmasında yardımcı olacak mıdır?"