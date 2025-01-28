Kübra Par, tartışma yaratan hareketiyle ilgili açıklama yaptı

Canlı yayın biterken yaptığı hareketle sosyal medyada tartışma yaratan TV 100 sunucusu Kübra Par, konuyla ilgili açıklama yaptı ve olayın bugün yaşanan gündemle ilgisi olmadığını, yönetmenle aralarındaki bir konuşmaya istinaden kendisine şaka yapma maksadıyla bu hareketi yaptığını kaydetti.

Kübra Par şunları söyledi:

"Bu akşam Ana Haber bittikten sonra bir canlı yayın kazası yaşadım.

Bir kaç gündür çıkışta Ana Haber’den bir iki dakika geç çıkıyor, Alfa Petek Yarışma Programı’nın yayın dilimine giriyorduk. Yayın arasında yönetmenimizle bu konuda esprileştik ve iddialaştık. Haber bitiminde jenerik girdi ve kulağıma bir espri yaptı. Yayından çıktığımızı düşünerek kendisine bir şaka yaptım. O anlar kameralara yansımış.

Olayın bu gün yaşanan gündemle bir ilgisi yoktur.

Ortaya çıkan görüntüden dolayı tüm izleyicilerimizden özür dilerim."

Bu akşam Ana Haber bittikten sonra bir canlı yayın kazası yaşadım.



Bir kaç gündür çıkışta Ana Haber’den bir iki dakika geç çıkıyor, Alfa Petek Yarışma Programı’nın yayın dilimine giriyorduk. Yayın arasında yönetmenimizle bu konuda esprileştik ve iddialaştık. Haber bitiminde… — kübra par (@kubrapc) January 28, 2025

EBUBEKİR ŞAHİN: İNCELEME BAŞLATTIK

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin de konuyla ilgili açıklama yaptı. Şahin, Kübra Par'ın söz konusu yayınıyla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu. Şahin, şunları kaydetti:

"TV 100 ekranlarında ana haber bülteni sunan Kübra Par, bugün gazeteciliğin ‘etik’ ilkeleriyle ilgili yorum yapmıştır. Millete hitap eden bir ekranda özgür olmadığını söyleyerek bu yakışıksız hareketini rahatça yapabilen Kübra Hanım’ın, özgür olduğunda neler yapabileceğini de açıkçası çok merak etmekteyiz.

Türkiye’de etik ilkelere uyulduğu sürece özgür gazeteciliğin yapılmasında herhangi bir sorun yoktur. Ancak ne zamandan beri bir görüşmeden alınan gizli ses kaydının yayınlanması gazetecilik olmuştur? Bu gazetecilik değil, aslında hukukun ve kişilik haklarının ihlalidir. Ekranlardan eleştirilecekse bu eleştirilmelidir. Tüm uyarılarımıza rağmen üzülerek görüyoruz ki TV 100 ekranlarında yapılan bu terbiyesiz hareket, aslında bazılarının perde arkasındaki niyetlerinin ve meselenin de asla gazetecilik olmadığını ortaya çıkarmaktadır.

Üst Kurulumuz halkımıza yönelik yapılan bu ahlaki olmayan hareket ile ilgili inceleme başlatmış olup, hazırlanacak olan raporla ilgili ilk toplantıda gereğini yapacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."