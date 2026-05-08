Kübra Yapıcı cinayetinin detayları ortaya çıktı

Editör notu: Haberin içinde bazı okuyucularımızın rahatsız olabileceği, tetikleyici olabilecek ifadeler bulunmaktadır.

Burdur'un Bucak ilçesinde Ata Berk Sezen ile İlyas Umut Dalğar tarafından götürüldüğü ormanda silahla vurularak öldürülüp gömülen, daha sonra çıkarılıp yakılan, ardından da cansız bedeni parçalanan 30 yaşındaki Kübra Yapıcı cinayetinin detayları ortaya çıktı.

Dalğar'ın ifadesinin ardından cinayete dair detaylar netleşti. Cinayetten birkaç gün önce Ata Berk Sezen, İlyas Umut Dalğar'a Kübra Yapıcı'nın banka hesabında yaklaşık 1 milyon lira olduğunu ve bunu alabileceklerini söylediği öğrenildi. Cinayet günü Sezen, Dalğar ve Yapıcı bir kafede buluştu ve saat 04.45 sıralarında da ayrıldı. Sezen, Dalğar ve Yapıcı bindikleri araçla yola çıktı. Ata Berk Sezen'in 'kırsal bir alana sür' demesi üzerine Dalğar kullandığı aracı kendi köyü olan Bucak'a bağlı Seydiköy'e getirdi.

Ormana girdiklerinde Kübra Yapıcı araçta uyurken, Ata Berk Sezen dışarı çıkıp uzaklaştı ve beraberinde getirdiği silahın çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için bir el havaya ateş etti. Daha sonra Ata Berk Sezen silahı alıp yakın mesafeden Kübra Yapıcı'nın başına ateş etti. Daha sonra araçla ormanın üst kısımlarına doğru çıkan Sezen ve Dalğar, kazdıkları bir noktaya Kübra Yapıcı'yı gömdü, ardından da olay yerinden ayrıldı. Kübra Yapıcı'nın telefon ve kimliklerini alan ikili Korkuteli Barajı'na gelip, çantasını suya attı.

CESEDİ YAKIP PARÇALADILAR!

Olay yerinden ayrılarak İstanbul'a giden Sezen ve Dalğar yol üzerinde silahı rastgele bir yere gömdü. İstanbul'a gittiklerinde Kübra Yapıcı'nın telefon şifresini açtıran Sezen ve Dalğar, internet bankacılığına ise giriş yapamadı. İstanbul'da görüştükleri bir kişinin 'cesedi yakarsanız bulunmaz' demesi üzerine Sezen ve Dalğar, Bucak'a geri dönerek cesedi 3 kez yaktı. Daha sonra kalan parçaları balyozla parçalayıp, çuvala koyan Sezen ve Dalğar, Korkuteli Barajı'na gidip parçaları da buraya attı.

Tekrar İstanbul'a dönen 2 kişi, bir süre daha Yapıcı'nın telefonunu açtırmaya çalıştı. Burada konuyu anlattıkları bir kişinin 'Yakalanırsınız, teslim olun' demesi üzerine Sezen ve Dalğar, ertesi gün Antalya'ya döndü. İlyas Umut Dalğar sabah Uncalı Emniyet Müdürlüğü'ne giderek olay hakkında itirafçı olmak istediğini belirterek, ifade verdi.