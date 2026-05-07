Kübra Yapıcı ormanda öldürülüp yakılmıştı: 2 kişi tutuklandı

Kayıp olarak aranırken Burdur’un Bucak ilçesindeki ormanlık alanda öldürülüp yakılmış halde bulunan 30 yaşındaki Kübra Yapıcı’nın ölümüne ilişkin gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Serik ilçesinde kaybolan Yapıcı'yı öldürdükleri gerekçesiyle gözaltına alınan Ata Berk Sezen (22) ve İlyas Umut Dalğar'ın (22) Bucak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Antalya'da kayıp olarak aranan Kübra Yapıcı'nın (30) Burdur'un Bucak ilçesinde öldürülmesine ilişkin adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı. Serik ilçesinde kaybolan Yapıcı'yı öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler İ.U.D. (22) ve A.B.S'nin (22) Bucak İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Güvenlik önlemleri altında Bucak Adliyesi'ne getirilen 2 zanlı çıkarıldığı hakimlikçe "kuvvetli suç şüphesi", "kadına karşı kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Antalya'nın Serik ilçesinde 30 Nisan gecesi kaybolan Yapıcı'nın bulunması için çalışma başlatılmıştı.

Manavgat, Serik ve Burdur Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen çalışma sonucunda genç kadının, Bucak ilçesinin Seydiköy köyündeki ormanlık alanda öldürüldüğü belirlenmişti.

CİNAYETİ İTİRAF ETMİŞTİ

İlyas Umut Dalğar ve Ata Berk Sezen gözaltına alınmıştı. Dalğar ilk ifadesinde, Kübra Yapıcı’yı açık olan bir marketin önünde bıraktığını söylemişti. Ancak, Dalğar’ın belirttiği saatte marketin kapalı olduğu tespit edilmişti. Ardından çelişkili ifadeler veren İlyas Umut Dalğar, Kübra Yapıcı’nın öldürüldüğünü itiraf etmişti.

CANSIZ BEDENİ YOK ETMEYE ÇALIŞTILAR

Dalğar ifadesinde, Yapıcı’nın Ata Berk Sezen’e borcu olduğu gerekçesiyle Burdur’daki ormanlık alana götürülüp silahla vurularak öldürüldükten sonra cansız bedenin gömüldüğünü daha sonra çıkarılıp yakıldığını söylemişti.

Ardından Dağlar'ın Yapıcı'nın cansız bedenini yaktıktan sonra kalan kısmını Korkuteli Barajı'na attıklarını söylemesi üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Barajda yapılan arama çalışmasında Yapıcı'nın cansız bedenine ait olduğu değerlendirilen parçalar bulunmuş ve Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti. ​​​​​​​