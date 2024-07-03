Küçük bir açılıma dahi karşı mollalar

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu öncesi canlı yayında karşı karşıya gelen reformist aday Pezeşkiyan ile muhafazakar Celili, dış politika, yasaklar ve nükleere pek çok konuyu tartıştı. Mollalar Celili’yi istiyor.

Dış Haberler

İran'da 5 Temmuz'da yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda yarışacak reformist aday Mesud Pezeşkiyan ile muhafazakar Said Celili, devlet televizyonunda yapılan münazarada dış politika, internet yasakları ve ülkenin sorunlarını tartıştı.

Münazarada reformistlerin adayı Pezeşkiyan, internet yasaklarının kriz zamanlarında olabileceğini ancak normal koşullarda halka zarar verdiğini belirterek, "İnternet alanındaki engeller nedeniyle birçok kişi işini kaybetti. İnsanlar, filtre kırıcıya (VPN) internet parasından daha fazla para ödüyor. Filtre kırıcı satanları neden durdurmuyorlar?" diye konuştu.

Muhafazakar Celili ise yabancı platformların İran'da temsilcilik açması ve ülkenin yasalarına uygun hareket etmesi halinde İran'da faaliyetlerinin önünde engel bulunmayacağını söyledi.

'DÜNYA İLE İLİŞKİLER ÖNEMLİ'

İran'ın kendi içine kapanarak sorunları çözemeyeceğini ve dış politikada dünya ile ilişkilerin önemli olduğunu belirten Pezeşkiyan, Celili ve ekibinin nükleer anlaşma ve Uluslararası Mali Eylem Görev Gücü'ne (FATF) üyelik konusundaki "muhalif" duruşunu eleştirdi.

Nükleer anlaşma konusunda Pezeşkiyan, "Anlaşmanın detaylarına vakıf değilim ancak dışarıda Netanyahu, Trump ve içeride elçiliklere saldıranlardan bazıları buna karşıydı. FATF ve nükleer anlaşmanın uygulanmaması nedeniyle her gün para kaybediyoruz. Bu arada bazıları da yaptırımlardan çıkar sağlıyor. Ucuza alıp pahalıya satıyorlar" diye konuştu.

Celili ise müzakerelere karşı olmadığını ancak İran'ın nükleer anlaşmayı uygulayarak "alacaklı" olduğunu ve "İran'da hiç kimsenin nükleer anlaşmanın uygulanmasını engellemediğini" savundu.

Pezeşkiyan "Yaptırımları ciddi bir zarar olarak görüyorum ve dış politikam dünyayla ilişkileri normalleştirmeye odaklanacaktır. FATF ve nükleer anlaşmanın uygulanması gerektiğine inanıyorum" dedi.

Zaman zaman iki adayın da seslerini yükselttiği münazara sonrasında Pezeşkiyan ile Celili, birbirlerine sarılarak salondan birlikte ayrıldı.

28 Haziran'da yapılan 14'üncü dönem cumhurbaşkanı seçiminde adaylardan hiçbiri yüzde 50'yi geçemeyince seçimi önde tamamlayan reformist aday Pezeşkiyan ile muhafazakar aday Celili, ikinci tura kalmıştı. Ülke genelinde yüzde 40 katılımın olduğu seçimde Pezeşkiyan, oyların yüzde 42,5'ini alırken Celili'nin oyu yüzde 38,6 olmuştu.