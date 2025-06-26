Küçük boy yumurtanın fiyatına fahiş zam

EKONOMİ SERVİSİ

Ülkenin önde gelen yumurta üretim merkezlerinden Kayseri’de yumurta fiyatlarında önemli oranda değişik yaşandı; küçük boy kılavuz yumurtaların fiyatı 55 kuruş birden yükseldi.

Geçen hafta toptan piyasada duble yumurtanın fiyatı 3,60 TL’den 3,35 TL’ye, eski anaç tavukların yumurtası ise 3,50 TL’den 3,25 TL’ye düşerken, kılavuz yumurtanın fiyatı 55 kuruş artarak 1,65 TL oldu.

Uzmanlar, duble yumurta fiyatları toptan piyasada düşerken, küçük boy kılavuz yumurtaların fiyatında ise belirgin bir artış gözlenmesini ve böylesi bir zıt fiyat hareketlerinin yaşanmasını değerlendirerek “Üretim fazlası, tüketim rotasındaki değişim ve ihracat politikalarının etkili olduğunu belirtiyor” dedi.