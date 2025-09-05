Küçük çocuğa trafikte otomobil kullandırdılar

Denizli’de trafiğin en yoğun olduğu noktalardan birisi olan Lise Caddesinde 8-10 yaşlarındaki çocuğun, lüks bir otomobili kullandığını gören sürücüler gözlerine inanamadı. Yaşanabilecek bir kazada hem çocuğu hem de diğer sürücüleri tekliye atan ebeveyn tepki topladı.

Denizli’nin en işlen noktalarından birisinde yaşanan görüntüler, Merkezefendi ilçesinde bulunan Lise Caddesinde kaydedildi. Yoğun trafikte ilerleyen sürücüler, yanlarından geçen lüks aracı 8 - 10 yaşlarındaki küçük bir erkek çocuğun kullandığını görünce, dehşete düştü. Ebeveyninin kucağında aracın direksiyonunu kullanan çocuğun, kırmızı ışıkta etrafı kontrol edip, daha sonra Saltan Caddesi istikametine yoluna devam ettiği anlar, başka bir araçtaki yolcu tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kırmızı ışıkta bekleyip yolu görmekte dahi güçlük çeken çocuğun görüntüleri, sosyal medyada büyük tepki topladı. Yaşanabilecek bir kazada hem çocuğu hem kendisi hem de diğer sürücülerin güvenliğini hiçe sayan ebeveynin tehlikeli davranışının cezalandırılması istendi.