Küçük çocuğunu merdivenden iten baba adliyeye sevk edildi: 8 çocuk devlet korumasına alındı

İstanbul Eyüpsultan'da, apartman girişinde kızını şiddete maruz bırakan Turgay T.(35), gözaltına alındı.

Baba Turgay T.'nin kızına şiddet uyguladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 3 Haziran'da Çırçır Mahallesi'nde meydana geldi. Turgay T., apartmanın içinde küçük çocuğunu şiddete maruz bıraktı.

Turgay T.'nin kızına şiddet uyguladığı anlar apartman girişindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Turgay T.'nin merdivenlerden inen kızına tekme atarak yuvarlanmasına neden olduğu anlar yer aldı.

Olaya ilişkin çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, baba Turgay T.'yi dün gözaltına aldı.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, Turgay T.'nin şiddet uyguladığı kızı dışında 7 çocuğunun daha olduğu öğrenildi.

8 ÇOCUK KORUMA ALTINA ALINDI

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı şiddete uğrayan çocuğun da aralarında bulunduğu 8 kardeşin devlet korumasına alındığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında İstanbul’da bir babanın kızını darp ettiği görüntülere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Olayın emniyet birimlerine yansıması ile birlikte il müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Yapılan incelemede şiddet gören çocuğun 7 kardeşinin daha olduğu tespit edilmiş, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından haberlere konu olan çocuk ve kardeşleri devlet koruması altına alınmıştır. Bakanlık olarak şiddet uygulayan baba hakkında suç duyurusunda bulunarak, en ağır cezayı alması için hukuki sürecin yakın takipçisi olacağız."