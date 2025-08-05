Küçük çocuğunu merdivenden iten baba hakkında istenen ceza belli oldu

İstanbul'da apartman girişinde kızını şiddete maruz bırakan Turgay T. hakkında hapis talebiytle iddianame düzenlendi.

Olay, 3 Haziran'da Çırçır Mahallesi'nde meydana geldi. Turgay T, apartmanın içinde küçük çocuğunu şiddete maruz bıraktı.

Turgay T'nin kızına şiddet uyguladığı anlar apartman girişindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Turgay T'nin merdivenlerden inen kızına tekme atarak yuvarlanmasına neden olduğu anlar yer aldı.

Baba Turgay T’ye yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede 3 yaşındaki M.T. ‘mağdur’, anne Aycan T. ‘müşteki’ ve baba Turgay T. ‘şüpheli’ sıfatıyla yer aldı.

AYNI OLAYA İLİŞKİN İHBARLAR YAPILMIŞ

Hazırlanan iddianamede, olaydan 2 hafta sonra 18 Haziran’da Turgay T. hakkında, kızı M.T’ye şiddet uyguladığı ve tekme vurup merdivenden aşağı yuvarladığı, bu durumun da kamera kayıtlarında göründüğü yönünde ihbar yapıldığı, bunun üzerine soruşturma işlemlerine başlandığı anlatıldı.

İddianamede, aynı olaya ilişkin ALO 183 hattı, CİMER ve sosyal medya hesapları üzerinden de vatandaşlar tarafından ihbarlarda bulunulduğunun görüldüğü kaydedildi. Mağdur M.T’nin yaşı sebebiyle ifadesine başvurulmadığının belirtildiği iddianamede, Turgay T’nin birden fazla suçtan adli sicil kaydının olduğu, böylece suç işleme konusunda yatkınlığının bulunduğunun değerlendirildiği aktarıldı. Ayrıca, yapılan ihbarın olayın üzerinden zaman geçtikten sonra yapılması nedeni ile mağdurun vücudunda darp cebir izinin bulunmadığının görüldüğü de aktarıldı.

İddianamede, anne Aycan T’nin de ifadesinde şüpheli ile benzer beyanlarda bulunduğu ancak olay anını gösterir kamera kayıtları bizzat izlendiğinde şüphelinin savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunun değerlendirildiği ve Turgay T.’nin 3 yaşındaki kızına ayağı ile tekme atıp merdivenden aşağı düşerek yaralanmasına sebebiyet verdiği aktarıldı.

Hazırlanan iddianamede Turgay T’nin ‘beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan altsoya karşı basit yaralama’ suçundan 1 yıl 1 aydan 2 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.