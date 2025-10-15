Küçük cumhuriyetlere, iç dünyalara bir davet

Birgül BİRBEN

İlgi Erpelit ilk romanı ‘Bize Ait Bir Yer’ ile edebiyat dünyasına adım attı. Erpelit, Alakarga Sanat Yayınları etiketiyle raflarda yerini alan romanında hatırlamanın sızısını mizahla yumuşatarak okuru, sessizce kurulan iç dünyalara, küçük cumhuriyetlere davet ediyor.

"Bazen her şey bir şarkının ortasında değişir. Sesiniz size ait olmaktan çıkar, yüzünüzdeki çizgiler bir yabancının haritasına dönüşür. Kimse size ne olduğunu tam olarak söyleyemez, siz de soramazsınız. Ama o an, büyümeye başladığınız andır. İlgi Erpelit, hatırlamanın sızısını mizahla yumuşatarak okuru, sessizce kurulan iç dünyalara, küçük cumhuriyetlere davet ediyor. Bu kitap, kaybolan şeylerin ardından kalan o kırılgan sesi duyabilenlere ait."

Kadınların sessiz dayanışmasını ve erkekliğin kırılgan yanlarını da kitabında işlediğini belirten Erpelit, Medyascope’a verdiği söyleşide, romanında çocukluğun nasıl yol gösterdiğine ilişkin soruya şu yanıtı verdi: “O çocukluk ülkesine gitmem gerekti. Önce bulmam, sonra da gitmem, içine girmem gerekti. Pandemi sürecinde diyebilirim ki hayatı balkonda geçirdim. Ve sitenin bahçesinde hep çocuklar vardı. Çok uzun süre onları gözledim. Çocukluğun ne kadar filtresiz, ne kadar saf, sadece duygu ve deneyimle şekillenen bir ülke olduğunu gördüm. Çocukluk ülkesinde daima yaz hüküm sürer.”