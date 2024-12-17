Küçük esnafa değil, zincirlere ruhsat

Haber Merkezi

AKP’li Ümraniye Belediyesi’nin yönetiminde olan ilçede küçük esnafa Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) ruhsatı vermediği ancak zincir marketlere verildiği iddia edildi. Ümraniye Kent Savunması Sözcüsü Bulut Can Okuducu, yapılanlara tepki göstererek "AKP’nin uygulamaya koyduğu alkol yasaklarının arkasında yatan sebep nedir? Ümraniye Belediyesi alt gelir gurubunu yok sayarak, sermayenin emrine girmiş uygulamalara imza atmaya devam ediyor. Ümraniye Belediyesi değil, ÜmRANTiye Belediyesi..." dedi.

Okuducu, yaptığı açıklamada, AKP’nin 22 yıllık iktidarında birçok kısıtlama ve yasaklarla karşı karşıya kaldığımızı belirterek "Bu yasakların bir yansıması yerel yönetim uygulamalarında kendini gösterdi. Saat 22.00’den sonra alkol satışının yasaklanması bu kapsamda değerlendirilebilir. Tabii ki burada amaç sadece alkol satışını kısıtlamak değil, alkol satışında pay sahibi olan sermayeye bağlı zincir marketlerin satışını arttırmaktır" diye konuştu.

Okuducu, özetle şöyle devam etti: "Saat 22.00’den sonra küçük esnafın alkol satması zincir marketlerin işine gelmiyordu, hükümetin sermaye gruplarıyla yaptığı anlaşma sonucunda bu yasak uygulamaya geçirildi ve bu sayede AKP seçmenine ‘alkolü yasaklıyor’ algısı ile sempatik görünecek bir politika uygulamaya sokuldu. Ümraniye Belediyesi ise bu yasakların da ötesine geçerek kanunda hiç yeri olmadığı halde, Anayasaya aykırı olduğu halde, tekel bayisi olarak bildiğimiz küçük esnafa TAPDK ruhsatı, yani alkol ruhsatı vermeme kararı aldı. Bu karar yazılı bir karar değil, belediyeye gittiğinizde sözlü olarak aldığınız yanıt ‘Ümraniye Belediyesi’nin Tekel Bayisi ruhsatı vermediği’ şeklindedir. Hatta yetkililerin ‘bu günaha ortak olmam’ şeklinde söylemlerini duyuyoruz. Herkese eşit şekilde uygulanıyor mu? işte Tam da burada AKP’li Ümraniye Belediyesinin sermaye ile nasıl çıkar ilişkisi içinde olduğunu göreceksiniz. Ümraniye’de büyük şirketlere bağlı birçok zincir market açılıyor ve bu açılan zincir marketlere Ümraniye Belediyesi alkol ruhsatı veriyor. Yani şifai olarak söylenen Ümraniye Belediyesi TAPDK ruhsatı vermiyor söylemi sadece küçük esnaf için geçerli."