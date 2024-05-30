Küçük Gökçek, Gezi Direnişi’ni ve Berkin Elvan’ı hedef aldı

Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek, TBMM’de Gezi Direnişi’ni ve Berkin Elvan’ı hedef aldı. Gökçek, “Gezi bir terör eylemidir. Berkin Elvan’ın cebine patlayıcı maddeleri koyup o çocukları sokaklara salanlar o teröristin en önde gidenleridir” dedi.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek, Gezi Direnişi’ni ve Berkin Elvan’ı hedef aldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda konuşan AKP'li Gökçek, “Gezi bir terör eylemidir. Berkin Elvan’ın cebine patlayıcı maddeleri koyup o çocukları sokaklara salanlar o teröristin en önde gidenleridir” ifadelerini kullandı.

AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek, şunları söyledi:

“Gezi Parkı’nda Mustafa Kemal Atatürk ile Abdullah Öcalan’ın fotoğraflarını yan yana asanlar bize özgürlükten bahsetmektedir. Meşrutiyet Caddesi’nde Türk bayraklarını yakanlar bize özgürlükten bahsetmektedir. Ankara’da engelli araçlarını yakanlar, insanlara kaldırım taşlarını söküp atanlar, Türkiye’yi 100 milyar dolarlık bir sıkıntının içine sokanlar, NTV’nin ve diğer medya kuruluşlarının araçlarını yakanlar bize özgürlükten bahsetmektedir. Gezi bir terör eylemidir. Gezi eylemleri olmadan altı saat önce CNN uluslararası televizyonlarının oraya kurulmasının sebebini anlatın. Gezi’deki talepleriniz neydi? Havalimanının yapılmamasıydı. Şu anda İstanbul Havalimanı Avrupa’da birinci, Dünya’da yedinci havalimanı durumuna gelmiştir. Bunun bilin. Tabi Türkiye’de bu havalimanının yapılmasını istemeyenler kimdir? Yurtdışı güçler. THY’nin bu duruma gelmesini istemeyenler kimlerdir, yurtdışının taşeronluğunu yapanlardır. Berkin Elvan’ın cebine patlayıcı maddeleri koyup, o çocukları sokaklara salanlar o teröristin en önde gidenidir. Türkiye demokratik bir ülkedir. Recep Tayyip Erdoğan milletin oyuyla gelmiştir. Milletin oyuyla gelmiş birine darbe yapmaya kalktınız.”