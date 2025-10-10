Küçük insanların büyük direnci

Kültür Sanat Servisi

Tacim Çiçek’in Lafçı Kerim adlı öykü kitabı, Çukurova’nın kokusunu, yoksulluğun çıplak hakikatini, küçük insanların büyük direncini son derece etkileyici biçimde yansıtıyor.

Yazıları ve öyküleri ile bize de katkı veren yazar Tacim Çiçek, son romanı Bela Mıknatısı’ndan (Öteki, 2025) sonra bu kez okurunun karşısına, Bir Köylü Kurnazlığı, Beleşçi Ayşe, Tuzak, Lafçı Kerim, Alışkanlıklarla Yaşamak, Firarcı Asker ve Salih Dede adlı 7 öyküden oluşan 80 sayfalık (Kil Yayınları, Eylül 2025) Lafçı Kerim’le çıktı. Alt başlığı da Çukurova İnsanları olan bu çalışmasında yazar, kişisel hayat akışında rastladığı, tanıdığı, gözlemlediği ve dinlediği kişileri anlatmış.

Daha önce, Yaşamın Özge Yorumu(1991), Beyaz Kısa Pantolon(1991), Kızıl Valizli Kadın(2013), Alışılmışın Dışında(2023) adlı öykü kitapları yayımlanan Çiçek bu eseri yalnızca öykülerden oluşmuyor. Yazar bir halk anlatıcısının belleğinden dökülen sosyolojik bir panorama sunuyor. Dili canlı, karakterleri çarpıcı, duygusu derin. Lafçı Kerim, bir edebi belleğin ürünü olduğu kadar, Anadolu’nun son kırk yılına tanıklık eden bir halk anlatımı. Sosyal gerçekçilikle ironiyi, duygusallıkla aklı, coğrafyayla insanı dengeleyen bu kitaptaki öyküleri seveceğinizi umuyoruz.