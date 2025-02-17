Küçük kâşifler için müzikli bir macera

Kültür Sanat Servisi

İş Kuleleri Salonu’nda 22 Şubat, 23 Şubat ve 9 Mart saat 15.00’te sahnelenecek müzikli çocuk oyunu ‘Pat Pat Patara’, küçük tiyatro severleri antik bir şehrin büyüleyici dünyasında yolculuğa çıkarıyor.

Gizemlerle dolu bu yolculukta, izleyiciler oyuncularla birlikte tarihin derinliklerinde keşfedilmeyi bekleyen eğlenceli bilmeceleri çözmeye çalışacak.

Yekta Kopan’ın Likya uygarlığının önemli şehirlerinden Patara Antik Kenti’ni ziyaret etmesiyle temelleri atılan, Lerzan Pamir’in yönetmenliğinde inşa edilen müzikli oyunda: Efe, Defne ve sınıf arkadaşları, arkeolog Aslı’nın sorduğu bilmeceleri çözmeye çalışırken tarihin derinliklerinden gelen Likyalı Su ile tanışırlar. Oyun 4 yaş ve üzeri izleyiciler için öneriliyor.