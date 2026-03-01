Küçük Menderes Havzası'ndaki altın madeni ihalesine bölge sakinlerinden tepki

Küçük Menderes Havzası’nda yapılması planlanan altın madeni ihalesi, bölgede tartışmalara neden oldu.

İzmir’in Ödemiş, Bayındır, Tire, Beydağ ve Kiraz ilçelerini kapsayan altın madeni ihalesine yurttaşlar tepki gösterdi. Havzanın tarım ve su kaynakları açısından korunması gerektiğini belirten yurttaşlar, havzanın korunması için hukuki ve toplumsal mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından yürütülen ihale kapsamında, Ödemiş, Bayındır, Tire, Beydağ ve Kiraz ilçelerini kapsayan ruhsat sahası için şirketlerin teklif verdiği öğrenildi.

İhale sürecine tepki gösteren Küçük Menderes Direniyor Platformu üyeleri Ödemiş Belediyesi Park Kafe’de bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıya çevre uzmanları, avukatlar, muhtarlar, çevre gönüllüleri ve vatandaşlar katıldı.

Toplantıda konuşan katılımcılar, olası madencilik faaliyetlerinin tarım alanlarına ve su kaynaklarına zarar verebileceğini ifade etti.

Platform üyeleri, havzanın korunması için hukuki ve toplumsal mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.