Küçük Prens Ladino diline çevrildi: 'El Prensipito'

Fransız Antoine de Saint Exupery’nin Küçük Prens kitabı Sefarad Yahudilerin kullandıkları Ladino diline çevrildi.

Fransız yazar Antoine de Saint-Exupery'nin kaleme aldığı Küçük Prens, Ladino diline çevrildi.

Şalom Gazetesi'nde yer alan habere göre daha önce Judeo-Espanyol/ Ladino lisanına İsrail’de Prof. Avner Peres tarafından tercüme edilen eser, Anadolu Dillerinde Küçük Prens 2023 Projesi kapsamında Melek Özlem Durmaz’ın çalışmasıyla meydana getirilip yayınlandı.

Ancak eserin satılmamak üzere yayınlandığı, bunun yerine sınırlı sayıda kişiye dağıtılacağı ifade edildi.